Tôi bị ho lâu ngày không khỏi và được bạn bè khuyên dùng uống hoa đu đủ đực ngâm mật ong. Xin chuyên gia tư vấn loại hoa này có công dụng như vậy không? Ai nên tránh dùng? Tôi cảm ơn! (Nguyễn Thị Hằng - Cầu Giấy, Hà Nội).

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Trong Đông y, hoa đu đủ đực được xem là một dược liệu quen thuộc với vị đắng, tính bình. Loại hoa này thường được dùng trong nhiều bài thuốc dân gian nhằm hỗ trợ điều trị các bệnh lý đường hô hấp, tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Hoa có thể dùng ở dạng tươi hoặc phơi khô để sắc nước uống, chưng cách thủy hoặc chế biến thành món ăn.

Công dụng của hoa đu đủ đực

Một trong những tác dụng nổi bật của hoa đu đủ đực là hỗ trợ cải thiện các bệnh lý đường hô hấp. Theo kinh nghiệm dân gian, loại hoa này có thể giúp giảm ho, viêm họng, khàn tiếng, đau rát cổ họng, thậm chí hỗ trợ trong các trường hợp ho gà hay viêm phổi.

Để giảm ho hoặc mất tiếng, người dân thường dùng khoảng 5-10 bông hoa đu đủ đực mỗi ngày, có thể ở dạng tươi hoặc khô. Hoa được chưng cách thủy với đường hoặc đường phèn rồi dùng nước uống. Bài thuốc này giúp làm dịu cổ họng và giảm kích thích gây ho.

Trong trường hợp ho nhiều hoặc ho kéo dài do viêm họng, có thể kết hợp hoa đu đủ đực với một số vị thuốc khác như rẻ quạt, mạch môn đông và tần dày lá. Mỗi vị khoảng 10g, riêng hoa đu đủ đực khoảng 15g. Các nguyên liệu được giã nát, chưng cách thủy cùng một ít đường phèn rồi chia làm nhiều lần dùng trong ngày, có thể ngậm hoặc nuốt để làm dịu họng.

Hoa đu đủ được có nhiều tác dụng tốt. Ảnh: Hoa Linh.

Ngoài tác dụng với đường hô hấp, hoa đu đủ đực còn được cho là có lợi cho hệ tiêu hóa, tim mạch và hệ miễn dịch nhờ chứa nhiều hợp chất sinh học có hoạt tính chống oxy hóa.

Những người nên thận trọng khi sử dụng

- Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú không nên dùng hoa đu đủ đực, bởi một số hoạt chất trong loại hoa này có thể gây co bóp tử cung, làm tăng nguy cơ sảy thai. Trẻ em dưới 3 tuổi cũng không nên sử dụng vì hệ tiêu hóa và miễn dịch chưa hoàn thiện.

- Những người có cơ địa hàn, thường xuyên bị lạnh bụng, tiêu chảy hoặc người có tiền sử dị ứng phấn hoa cũng nên tránh dùng để hạn chế nguy cơ phản ứng bất lợi cho sức khỏe.

Để đảm bảo an toàn, hoa đu đủ đực nên được sử dụng với liều lượng vừa phải. Việc dùng quá nhiều có thể gây đau bụng, buồn nôn hoặc tiêu chảy. Thời điểm uống nước sắc hoa đu đủ đực tốt nhất là sau bữa ăn và nên uống đủ nước để hỗ trợ quá trình đào thải độc tố của cơ thể.

Đặc biệt, người dân không nên tự ý sử dụng hoa đu đủ đực để điều trị bệnh trong thời gian dài. Khi có nhu cầu dùng như một bài thuốc hỗ trợ, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc thầy thuốc để tránh các tác dụng phụ không mong muốn. Ngoài ra, bạn không nên dùng hoa đu đủ đực cùng với rễ của cây vì có thể phát sinh độc tính nguy hiểm.