Tôi rất thích ăn bánh mì nhân pate hoặc chả thịt nhưng thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các ca ngộ độc do món này. Xin chuyên gia tư vấn làm thế nào để tránh ngộ độc. (Lã Thị Hương - TPHCM).

Thạc sĩ, bác sĩ Võ Thị Tố Hi - Chuyên khoa Dinh dưỡng tại TPHCM tư vấn:

Bánh mì là thực phẩm phổ biến, được sử dụng hằng ngày. Món ăn này thường được kẹp cùng các loại nhân như pate, thịt nguội, trứng, rau sống hoặc mayonnaise, giúp tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng.

Tuy nhiên, chính các loại nhân trên lại tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn như Salmonella, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens xâm nhập và phát triển nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. Khi để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm, số lượng vi khuẩn có thể tăng lên hàng trăm lần.

Trong đó, bánh mì pate bị đánh giá có nguy cơ cao nhất. Pate làm từ gan động vật giàu dinh dưỡng, rất dễ ôi thiu. Nếu không được tiệt trùng kỹ, thực phẩm này có thể nhiễm Clostridium botulinum là vi khuẩn sinh độc tố botulinum, một chất độc thần kinh cực mạnh có thể gây liệt cơ, suy hô hấp.

Thực tế, nhiều vụ ngộ độc sau ăn bánh mì thời gian gần đây đều liên quan đến loại độc tố này. Bên cạnh đó, việc mua bánh mì từ các hàng rong, cơ sở nhỏ lẻ không đảm bảo vệ sinh cũng làm gia tăng nguy cơ ngộ độc.

Bánh mì món ngon nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc. Ảnh: Hoa Linh.

Những người có hệ miễn dịch yếu như trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính (đái tháo đường, bệnh gan, thận, bệnh lý tiêu hóa…) thường dễ bị ảnh hưởng nặng hơn khi ngộ độc thực phẩm, trong đó có bánh mì.

Nguyên nhân là những người này có khả năng chống lại vi khuẩn và đào thải độc tố kém hơn, khiến mầm bệnh dễ xâm nhập vào máu, gây nhiễm trùng toàn thân, thậm chí viêm màng não hoặc suy đa tạng nếu không được xử trí kịp thời.

Vì vậy, nhóm trên nên hạn chế ăn bánh mì kẹp nhân thịt nguội hoặc pate để giảm nguy cơ ngộ độc.

5 nguyên tắc ăn bánh mì an toàn

Để hạn chế rủi ro, mọi người cần lưu ý các nguyên tắc sau:

- Chọn nơi uy tín: Mua bánh mì tại cửa hàng, cơ sở có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh trong chế biến và bảo quản.

- Kiểm tra cảm quan: Không sử dụng nếu bánh hoặc nhân có mùi lạ, chua, đổi màu hay vị bất thường.

- Ăn sớm sau khi chế biến: Nên dùng trong vòng 2-3 giờ; tránh để lâu ở nhiệt độ phòng, nhất là khi trời nóng.

- Không ăn qua đêm hoặc hâm lại: Hâm nóng không loại bỏ được độc tố vi khuẩn đã sinh ra.

- Bảo quản đúng cách: Nếu cần giữ lại, nên tách riêng phần bánh và nhân, bảo quản trong ngăn mát và sử dụng trong vòng 24 giờ.

