Vitamin B12 là dưỡng chất thiết yếu duy trì hoạt động của hệ thần kinh và quá trình tạo máu. Cơ thể thiếu loại vitamin này có thể gây tê bì, châm chích ở tay chân, suy giảm trí nhớ, mệt mỏi, thậm chí thiếu máu.

Theo bác sĩ y học gia đình Trần Hân Mỹ (Trung Quốc), với người khỏe mạnh, bổ sung B12 từ thực phẩm tự nhiên là cách an toàn và hiệu quả.

Ngao là thực phẩm giá rẻ, dễ chế biến, giàu vitamin B12. Ảnh: Ban Mai

Ngao là thực phẩm giàu vitamin B12

Theo bác sĩ Trần, nhóm hải sản có vỏ, đặc biệt là ngao, là một trong những nguồn vitamin B12 phong phú trong tự nhiên. Bên cạnh đó, các loại cá béo như cá hồi, cá thu và cá mòi cũng là những thực phẩm giàu B12, đồng thời cung cấp axit béo omega-3 có lợi cho tim mạch và não bộ.

Ngoài hải sản, B12 còn có trong các thực phẩm nguồn gốc động vật như thịt đỏ, gan, trứng, sữa và phô mai. Duy trì chế độ ăn đa dạng với các thực phẩm này giúp hầu hết mọi người đáp ứng đủ nhu cầu B12 hằng ngày.

4 nhóm người nên ăn ngao

Mặc dù phần lớn người khỏe mạnh có thể nhận đủ B12 thông qua chế độ ăn uống hằng ngày, bác sĩ Trần lưu ý rằng không phải ai cũng hấp thu dưỡng chất này hiệu quả.

Theo TVBS, một số nhóm có nguy cơ thiếu hụt cao hơn do khả năng hấp thu B12 suy giảm hoặc chế độ ăn không cung cấp đủ. Đặc biệt, 4 nhóm dưới đây cần chú ý theo dõi và bổ sung khi cần thiết để tránh những ảnh hưởng đến sức khỏe:

- Người trên 60 tuổi do lượng axit dạ dày giảm, làm giảm khả năng hấp thu B12

- Người sử dụng lâu dài thuốc điều trị đái tháo đường metformin

- Người bị viêm teo niêm mạc dạ dày hoặc từng phẫu thuật dạ dày, ruột

- Người đã xuất hiện các triệu chứng thần kinh như tê bì, châm chích tay chân.

Những nhóm trên nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá tình trạng thiếu hụt và hướng dẫn bổ sung B12 phù hợp.

Chỉ số B12 tăng bất thường nguy hiểm ra sao?

B12 dư thừa do ăn uống hiếm khi gây triệu chứng vì cơ thể có khả năng đào thải qua nước tiểu nhưng bổ sung liều cao có thể làm nổi mụn, phát ban, đau đầu, buồn nôn hoặc tiêu chảy ở một số người.

Bác sĩ Trần cho biết, nếu không sử dụng thực phẩm bổ sung nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ B12 trong máu tăng rất cao, đặc biệt trên 1.500 ng/mL, có thể là dấu hiệu của bệnh gan, thận, một số rối loạn về máu hoặc một số loại ung thư.