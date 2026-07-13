Nước tăng lực nhìn chung được xem là an toàn đối với người trưởng thành khỏe mạnh, giúp người uống tỉnh táo, tăng năng lượng tạm thời, bổ sung một số vi chất. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ đăng trên Nutrients, sử dụng thường xuyên nước tăng lực có thể góp phần làm tăng huyết áp, gây mất nước và dẫn đến nhiều yếu tố khiến thận quá tải theo thời gian.

1. Có thể làm tăng áp lực lên thận

Việc uống nước tăng lực mỗi sáng trong thời gian dài có thể làm tăng huyết áp. Huyết áp duy trì ở mức cao liên tục gây áp lực và làm tổn thương các mạch máu trong thận. Theo thời gian, điều này có thể làm suy giảm chức năng thận.

Uống nước tăng lực thường xuyên không tốt cho cơ thể. Ảnh: AI

2. Có thể góp phần gây mất nước

Caffeine là một chất lợi tiểu tự nhiên, làm tăng lượng nước tiểu được tạo ra. Tiêu thụ lượng lớn caffeine từ nước tăng lực có thể gây mất nước, đặc biệt nếu bạn không uống đủ nước.

Guarana là một thành phần có trong nhiều loại nước tăng lực. Thành phần này chứa hàm lượng caffeine cao gấp 2-5 lần so với hạt cà phê. Vì vậy, guarana có thể làm tăng thêm tác dụng kích thích của đồ uống.

Uống đủ nước và duy trì cơ thể đủ nước là điều cần thiết để thận hoạt động bình thường. Khi cơ thể bị mất nước, thận phải làm việc nhiều hơn để tăng đào thải khoáng chất và các chất thải qua nước tiểu. Trong một số trường hợp, mất nước nghiêm trọng hoặc kéo dài có thể dẫn đến tổn thương thận.

3. Có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận

Việc lạm dụng nước tăng lực có thể góp phần hình thành sỏi thận. Hàm lượng cao của một số thành phần trong các sản phẩm này, vượt quá mức khuyến nghị hằng ngày, có thể làm tăng nguy cơ.

Ví dụ, hàm lượng fructose cao trong một số loại nước tăng lực có thể làm tăng nồng độ axit uric và oxalat trong nước tiểu. Đây đều là những chất có thể thúc đẩy quá trình hình thành sỏi thận. Nguy cơ này đặc biệt cao ở những người bị kháng insulin hoặc mắc bệnh đái tháo đường, do cơ thể xử lý đường kém hiệu quả hơn.

4. Có thể dẫn đến tổn thương thận cấp

Một số báo cáo ca bệnh đã ghi nhận mối liên quan giữa tiêu thụ quá nhiều nước tăng lực và tình trạng tổn thương thận cấp. Các nhà khoa học cho rằng lượng caffeine cao, tình trạng mất nước và tác động kết hợp của nhiều thành phần trong nước tăng lực có thể gây ra tình trạng này. Tuy nhiên, giới nghiên cứu đánh giá, vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu để xác định chính xác những đối tượng có nguy cơ cao nhất.