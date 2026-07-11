Theo chuyên gia dinh dưỡng Lý Uyển Bình (Trung Quốc), rau muống chứa nhiều vitamin A, C folate cùng một số dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Ăn rau muống với lượng hợp lý có thể chống oxy hóa, giảm táo bón, tăng cường sức khỏe xương và bảo vệ tim mạch.

Chống oxy hóa, loại bỏ gốc tự do

Chuyên gia Lý cho biết rau muống giàu vitamin A, carotenoid, flavonoid và polyphenol. Những dưỡng chất này duy trì sức khỏe niêm mạc mắt, đồng thời hỗ trợ cơ thể chống lại các gốc tự do, góp phần giảm áp lực oxy hóa do thức khuya hoặc tiếp xúc nhiều với tia cực tím.

Rau muống là thực phẩm dân dã, được nhiều người ăn hằng ngày. Ảnh: Ban Mai

Thúc đẩy nhu động ruột, cải thiện táo bón

Theo China Times, rau muống chứa lignin - hợp chất có thể hỗ trợ hoạt động của các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể tiêu diệt vi khuẩn hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, lượng chất xơ dồi dào trong rau còn kích thích nhu động ruột, cải thiện tình trạng táo bón hiệu quả.

Bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe

100g rau muống chứa khoảng 105mg canxi. So sánh trên cùng khối lượng 100g, hàm lượng canxi của rau muống cao hơn sữa tuy nhiên khó hấp thụ hơn sữa. Dù vậy, rau muống vẫn được xem là nguồn canxi thực vật chất lượng, phù hợp với người ăn chay hoặc không thích uống sữa nhưng vẫn muốn bổ sung canxi.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Rau muống còn là nguồn cung cấp kali dồi dào. Kali có tác dụng hỗ trợ đào thải lượng natri dư thừa ra khỏi cơ thể, từ đó giảm áp lực lên thành mạch máu. Theo chuyên gia Lý, với những người thường xuyên ăn đồ mặn hoặc bị huyết áp cao, việc bổ sung rau muống đều đặn có thể duy trì huyết áp ổn định và hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch.

Ngoài ra, rau muống còn giàu folate, dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe não bộ, quá trình tạo máu và phòng ngừa thiếu máu.

Theo chuyên gia Lý, dù rau muống là thực phẩm tốt cho sức khỏe, vẫn có 2 lưu ý khi chế biến:

Thứ nhất, mọi người nên tránh ăn rau muống cùng các thực phẩm giàu canxi như sữa và các sản phẩm từ sữa. Nguyên nhân là rau muống chứa axit oxalic (oxalat), chất này dễ kết hợp với canxi trong đường ruột tạo thành canxi oxalat, làm giảm khả năng hấp thu canxi của cơ thể.

Thứ hai, bạn nên hạn chế ăn rau muống cùng các loại hải sản giàu protein. Theo bà, chất tannin trong rau muống có thể kết hợp với protein tạo thành các hợp chất khó tiêu hóa, từ đó làm tăng nguy cơ đầy hơi.