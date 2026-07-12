Kết quả cũng ghi nhận những người có khuynh hướng di truyền thích ăn hành tây có nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 thấp hơn.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMC Medicine. Thay vì chỉ xem xét thói quen ăn uống, các nhà khoa học tập trung vào các gene liên quan đến vị giác và khứu giác để tìm hiểu mối liên hệ giữa thực phẩm và bệnh tật.

Tiến sĩ Liang-Dar Hwang, thuộc Viện Khoa học Sinh học Phân tử, Đại học Queensland, cho biết: "Xác định liệu một loại thực phẩm cụ thể có gây ra hoặc liên quan đến một bệnh nào đó là thách thức lớn trong nghiên cứu dinh dưỡng. Chúng tôi đã xây dựng một phương pháp dựa trên các gene vị giác và khứu giác để hiểu rõ hơn vai trò của chế độ ăn đối với bệnh mạn tính".

Hành tây có thể cho vào nhiều món ăn khác nhau.

Theo Tiến sĩ Hwang, vị giác và khứu giác ảnh hưởng đến việc mỗi người thích hay không thích một loại thực phẩm. Phân tích các gene này giúp các nhà khoa học đánh giá liệu một thực phẩm có thực sự tác động đến sức khỏe hay mối liên hệ quan sát được chỉ là ngẫu nhiên.

Để thực hiện nghiên cứu, nhóm đã phân tích dữ liệu của hơn 160.000 người từ 37-73 tuổi trong cơ sở dữ liệu của Anh. Họ xem xét hơn 1.200 biến thể di truyền thuộc 325 gene liên quan đến vị giác và khứu giác, sau đó đối chiếu với sở thích và mức tiêu thụ của 140 loại thực phẩm. Kết quả tiếp tục được kiểm tra trên một nhóm người trẻ hơn để xác nhận tính nhất quán.

Các nhà khoa học còn sử dụng phương pháp ngẫu nhiên hóa, tận dụng sự khác biệt di truyền giữa các cá nhân để đánh giá mối quan hệ nhân quả. Phương pháp này giảm sai lệch so với các nghiên cứu dinh dưỡng truyền thống, vốn chủ yếu dựa vào việc người tham gia tự nhớ và khai báo chế độ ăn uống.

Tiến sĩ Hwang cho biết cách tiếp cận này trước đây từng được áp dụng để nghiên cứu cà phê, rượu và sữa.

Trong 140 loại thực phẩm được phân tích, chỉ hành tây cho kết quả nhất quán ở tất cả các bước kiểm chứng. Những người có khuynh hướng di truyền thích ăn hành tây có huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương thấp hơn, đồng thời nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 cũng giảm.

Tuy nhiên, nhóm tác giả nhấn mạnh phát hiện này không có nghĩa mọi người nên ăn thật nhiều hành tây để hạ huyết áp. Các khuyến cáo hiện nay vẫn là duy trì chế độ ăn cân bằng, giàu rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt và protein nạc, đồng thời hạn chế muối, đường bổ sung và chất béo bão hòa.

Các tác giả cho biết cần thêm nhiều nghiên cứu với quy mô lớn hơn và trên nhiều nhóm dân số khác nhau trước khi có thể đưa ra kết luận chắc chắn.