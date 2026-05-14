Măng cụt đang vào mùa và được các thành viên trong gia đình tôi yêu thích thích nhờ vị ngon, thanh mát. Xin chuyên gia cho biết loại quả này có những công dụng gì đối với sức khỏe và những đối tượng nào nên hạn chế ăn măng cụt? Xin cảm ơn! (Việt Nga - Yên Bái, Lào Cai).

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội tư vấn:

Măng cụt là loại trái cây nhiệt đới được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh, thơm mát và giàu dinh dưỡng. Không chỉ là món ăn giải nhiệt, măng cụt còn được xem là loại quả có nhiều giá trị dược liệu.

Trái măng cụt chứa nhiều dưỡng chất và chất chống oxy hóa như chất xơ, carbohydrate, vitamin B1, vitamin C, canxi, sắt và phốt pho. Đặc biệt, loại quả này chứa nhóm hợp chất chống oxy hóa thực vật mang tên xanthone, tập trung nhiều ở phần vỏ.

Xanthone có khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ giảm viêm và góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Trong y học cổ truyền ở một số nước châu Á, măng cụt còn được sử dụng để hỗ trợ điều trị tiêu chảy, làm lành vết thương và cải thiện các vấn đề về da.

Măng cụt tốt cho sức khoẻ nhưng nhiều người cần thận trọng khi ăn. Ảnh: Hoa Linh.

Ngoài tác dụng bổ sung dinh dưỡng, loại quả này còn có tác dụng giải nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng nhờ hàm lượng vitamin và khoáng chất phong phú.

Các nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ măng cụt có khả năng làm giảm cholesterol xấu LDL (lipoprotein tỷ trọng thấp), qua đó góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Đồng thời, loại quả này còn giúp tăng cholesterol tốt HDL (lipoprotein tỷ trọng cao), hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và hệ tuần hoàn. Nhờ đó, măng cụt có thể góp phần hạn chế nguy cơ nhồi máu cơ tim, tắc nghẽn mạch máu và một số bệnh lý liên quan đến tim.

Dù măng cụt tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng nên ăn nhiều:

- Người béo phì hoặc mắc tiểu đường type 2 nên hạn chế vì măng cụt chứa lượng đường tương đối cao.

- Người mắc bệnh thận cũng cần thận trọng do quả măng cụt chứa kali, có thể ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát điện giải trong cơ thể. Người suy thận mạn ăn măng cụt khiến kali máu tăng cao đột ngột có thể ngừng tim.

- Người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc Crohn dễ gặp tình trạng đầy bụng, khó chịu tiêu hóa do lượng chất xơ dồi dào trong măng cụt.

- Nếu xuất hiện triệu chứng như ngứa, nổi mẩn, đỏ da hoặc khó thở sau khi ăn, người dân cần ngừng sử dụng và đi khám sớm.

Ngoài ra, mọi người cũng không nên ăn quá nhiều măng cụt, kể cả xanh hay chín, đều có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.