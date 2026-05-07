Bác sĩ nội tiết người Mỹ Alessia Roehnelt cho biết nếu phải chọn một loại rau tốt nhất cho người mắc bệnh tiểu đường, bà sẽ ưu tiên súp lơ. Lý do là loại rau này chứa ít carbohydrate, dễ tiêu hóa, giàu chất xơ, giàu dinh dưỡng và chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe chuyển hóa.

Theo bác sĩ Roehnelt, vì hàm lượng carbohydrate tự nhiên thấp nên súp lơ ít có khả năng gây tăng đường huyết đột ngột. Không chỉ vậy, lượng chất xơ dồi dào trong loại rau này còn làm chậm quá trình hấp thụ glucose, từ đó hỗ trợ cải thiện phản ứng đường huyết của toàn bộ bữa ăn.

Điều này đặc biệt hữu ích khi kết hợp súp lơ với các món chứa nhiều tinh bột như cơm hoặc mì, giúp bữa ăn trở nên cân bằng hơn cả về giá trị dinh dưỡng lẫn khả năng kiểm soát đường huyết.

Súp lơ được đánh giá là thực phẩm có nhiều giá trị dinh dưỡng. Ảnh: AI

Ngoài tác động tích cực đến đường huyết, súp lơ còn tạo cảm giác no lâu nhờ hàm lượng chất xơ cao. Điều này hỗ trợ kiểm soát cảm giác thèm ăn và kiểm soát cân nặng - hai yếu tố đóng vai trò quan trọng trong điều trị tiểu đường type 2.

Theo Verywell Health, bác sĩ Roehnelt cũng nhấn mạnh rằng súp lơ chứa nhiều chất chống oxy hóa và hợp chất thực vật như sulforaphane. Đây là những chất đã được nghiên cứu về vai trò giảm viêm và cải thiện chức năng chuyển hóa trong cơ thể.

Dù không khuyến khích bệnh nhân chỉ tập trung ăn duy nhất một loại rau, nữ bác sĩ cho rằng súp lơ gần như đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một thực phẩm lành mạnh: hỗ trợ cân bằng đường huyết, tốt cho tim mạch và hệ tiêu hóa, đồng thời rất linh hoạt trong chế biến.

Không chỉ phù hợp với người mắc tiểu đường, súp lơ còn mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng cho sức khỏe tổng thể. Loại rau này chứa hàm lượng vitamin C cao, chống oxy hóa và hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, súp lơ còn cung cấp vitamin K - dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe xương - cùng folate hỗ trợ chức năng tế bào. Nhờ ít calo nhưng giàu dinh dưỡng, súp lơ được xem là thực phẩm hỗ trợ tốt cho cả sức khỏe chuyển hóa lẫn sức khỏe lâu dài.

Súp lơ có ba màu phổ biến gồm xanh, tím và trắng. Loại rau này thường có nhiều vào mùa xuân và mùa thu. Người dùng có thể chế biến bằng nhiều cách như hấp, luộc, nướng hoặc ăn sống.

Theo các nghiên cứu được bác sĩ Roehnelt dẫn lại, ngoài đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, súp lơ còn chứa các hợp chất có khả năng chống ung thư. Một số đánh giá cho thấy những dưỡng chất trong loại rau này có thể hỗ trợ sức khỏe mắt, thúc đẩy quá trình lành vết thương, tăng sản xuất collagen và mang lại nhiều lợi ích quan trọng khác cho cơ thể.