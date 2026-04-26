Tôi rất thích ăn dứa vì nghe nói giúp giảm cân, hạ mỡ máu và tốt cho tiêu hóa, nhưng tôi lại có tiền sử đau dạ dày nhẹ. Vậy tôi có nên ăn dứa thường xuyên không, cần lưu ý gì? Tôi xin cảm ơn! (Hoàng Phương Anh, Cộng Hòa, TPHCM).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (cơ sở 3) tư vấn:

Trong y học cổ truyền, quả dứa ( trái thơm, khóm) có vị chua ngọt, tính bình và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dứa có tác dụng giải khát, thanh nhiệt, sinh tân dịch và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Nước ép từ loại quả này giúp nhuận tràng, giảm tình trạng tích trệ thức ăn, trong khi nõn dứa có khả năng giải độc và rễ dứa giúp lợi tiểu.

Trái cây này còn được nhiều người ưa chuộng trong chế độ ăn giảm cân vì lượng calo thấp nhưng lại giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn. Chất xơ trong dứa còn giúp điều hòa quá trình hấp thu carbohydrate, thúc đẩy chuyển hóa năng lượng và góp phần ngăn ngừa tích tụ chất béo trong cơ thể.

Dứa là trái cây ngon, có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Khi dùng dứa trong chế biến món ăn, enzyme trong dứa giúp làm mềm thịt, từ đó hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và tăng khả năng hấp thu đạm thay vì mỡ. Tuy nhiên, dù có nhiều lợi ích, đến nay vẫn chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng chứng minh dứa có thể làm giảm mỡ máu, mà chủ yếu là hỗ trợ kiểm soát và hạn chế tích tụ chất béo.

5 tác hại từ ăn dứa

Bên cạnh những công dụng tích cực, việc tiêu thụ dứa không đúng cách hoặc quá mức có thể gây ra một số tác hại đối với sức khỏe.

Thứ nhất, enzyme bromelain trong dứa có thể gây cảm giác rát, tê hoặc khó chịu ở lưỡi, môi và niêm mạc miệng, đặc biệt khi ăn dứa tươi với số lượng lớn. Tính axit của dứa cũng có thể ảnh hưởng đến men răng, làm tăng nguy cơ sâu răng nếu sử dụng thường xuyên mà không vệ sinh răng miệng đúng cách.

Thứ hai, do chứa nhiều vitamin C và axit hữu cơ, ăn quá nhiều dứa có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng hoặc ợ nóng. Không chỉ vậy, ăn dứa chưa chín có thể gây ngộ độc với các triệu chứng như tiêu chảy và nôn mửa nghiêm trọng, trong khi phần lõi dứa nhiều xơ có thể gây đầy hơi và khó tiêu.

Thứ ba, dứa không phù hợp với người đang bị viêm loét dạ dày, bởi các axit và enzyme trong dứa có thể kích thích niêm mạc dạ dày, làm tình trạng viêm trở nên nghiêm trọng hơn, nhất là khi ăn lúc đói.

Thứ tư, hàm lượng đường trong dứa cũng là yếu tố cần lưu ý đối với người có đường huyết cao hoặc mắc bệnh tiểu đường.

Thứ năm, thành phần bromelain trong trái cây này có thể tương tác với một số loại thuốc như thuốc chống đông máu, kháng sinh hoặc thuốc an thần, làm tăng nguy cơ chảy máu hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Vì vậy, mặc dù dứa là loại trái cây bổ dưỡng, người dùng cần ăn với lượng hợp lý, không ăn quá nhiều từ 1-2 lát dứa/ngày. Khi ăn, bạn nên gọt sạch mắt dứa và tránh sử dụng khi đói hoặc khi có bệnh lý liên quan, đồng thời nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế khi cần thiết để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

