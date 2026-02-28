Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại Km190, hướng từ Hà Nội đi Thanh Hóa. Thời điểm trên, 4 ô tô lưu thông cùng chiều bất ngờ va chạm liên hoàn.

Sau cú va chạm, một ô tô con màu trắng hiệu Kia bị đẩy văng vào dải phân cách giữa đường rồi lao sang phần đường chiều ngược lại. Ba phương tiện còn lại bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc. Ảnh: H.M

Ô tô con màu trắng bị đẩy văng vào dải phân cách giữa đường. Ảnh: H.M

Vụ va chạm khiến giao thông trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ ùn tắc cục bộ theo cả hai chiều.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã cử lực lượng đến hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời giải quyết vụ tai nạn.

Tai nạn không gây thiệt hại về người; thiệt hại tài sản đang được thống kê, làm rõ.