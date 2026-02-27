Ngày 27/2, Tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) phát hiện và xử lý một tài xế xe khách điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe khi lưu thông trên cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo.

CSGT niêm phong ô tô khách trên cao tốc. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, trong quá trình thực hiện đợt tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải, lực lượng CSGT dừng kiểm tra ô tô khách BKS 50E-190.XX do tài xế N.H.T (SN 1973, ngụ TPHCM) điều khiển.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định tài xế không có giấy phép lái xe theo quy định. Thời điểm bị kiểm tra, phương tiện đang chở 6 hành khách lưu thông trên cao tốc.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế 19 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Đồng thời, chủ phương tiện bị xử phạt 58 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển theo quy định.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 77 triệu đồng; phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.