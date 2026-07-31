Mặc dù một số ngân hàng vẫn điều chỉnh lãi suất huy động hoặc tung các chương trình ưu đãi để thu hút tiền gửi, mặt bằng lãi suất niêm yết nhìn chung không biến động mạnh trong tháng 7.

Theo khảo sát biểu lãi suất niêm yết của các ngân hàng, có hai nhà băng tăng lãi suất huy động là ACB và Bac A Bank.

Trong đó, lãi suất ngân hàng ACB điều chỉnh tăng mạnh 0,5 điểm phần trăm các kỳ hạn tiền gửi từ 6-12 tháng, qua đó trở thành một trong những ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm thông thường cao nhất, không bao gồm các mức lãi suất đặc biệt.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến do ACB niêm yết, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 đến dưới 4 tuần là 0,5%/năm, kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm. Đây là mức trần lãi suất tiền gửi đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng theo quy định hiện hành.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng được ACB điều chỉnh tăng lên 7,6%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 7,7%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 7,8%/năm.

Đối với Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank), lãi suất huy động đồng loạt tăng thêm 0,2 điểm phần trăm trong tháng 7 vừa qua với các kỳ hạn từ 1-36 tháng.

Đến nay, nhà băng này niêm yết lãi suất 0,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 1-3 tuần, 4,75%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng.

Lãi suất huy động tại Bac A Bank cũng vượt ngưỡng 7%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng. Theo các số liệu được công bố trong tháng 7, Bac A Bank niêm yết mức 7,05%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng và mức cao nhất là 7,1%/năm áp dụng với kỳ hạn 12 tháng.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13-36 tháng là 6,95%/năm.

Ở chiều ngược lại, ngân hàng duy nhất giảm lãi suất huy động trong tháng 7 là BaoViet Bank, mức giảm 0,2 điểm phần trăm đối với lãi suất các kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến đang được BaoViet Bank niêm yết, lãi suất kỳ hạn 1-3 tuần là 0,3%/năm, kỳ hạn 1-5 tháng 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng 6,4%/năm, kỳ hạn 12-36 tháng 6,5%/năm.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 31/7/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBANK 4 6,25 6,25 6,25 5,8 ACB 4,75 7,6 7,7 7,8 BAC A BANK 4,75 7,05 7,05 7,1 6,95 BAOVIETBANK 4,75 6,4 6,4 6,5 6,5 BVBANK 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 EXIMBANK 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 GPBANK 3,7 5,25 5,35 5,55 5,55 HDBANK 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KIENLONGBANK 4,2 5,5 5,2 5,5 5,15 LPBANK 4,65 6,8 6,8 6,9 6,95 MB 4,7 5,8 5,8 6,35 6,35 MBV 4,75 7 7 7 7 MSB 4,75 6,3 6,3 6,8 6,6 NAM A BANK 4,75 6,4 6,6 6,6 6,9 NCB 4,75 6,2 6,2 6,4 6,7 OCB 4,75 6,6 6,6 6,9 6,8 PGBANK 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVCOMBANK 4,75 5,3 5,3 5,6 6,3 SACOMBANK 4,5 6,4 6,4 6,6 6,6 SAIGONBANK 4,75 6,9 6,7 7,2 7 SCB 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 4,45 4,95 5,15 5,3 5,75 SHB 4,65 6,2 6,4 6,5 6,6 TECHCOMBANK 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 TPBANK 4,75 6,05 6,05 6,25 6,25 VCBNEO 4,75 7 7 7 7 VIB 4,45 5,7 5,8 7 5,9 VIET A BANK 4,75 6 6 6,1 6,2 VIETBANK 4,6 5,9 6 6,1 6,4 VIKKI BANK 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBANK 4,65 6 6 6 6