Theo lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y thành phố Hà Nội, trong văn hóa Việt Nam, bữa cơm gia đình không chỉ là dịp để thưởng thức món ăn ngon mà còn là khoảnh khắc sum họp, gắn kết các thế hệ. Tuy nhiên, nhiều người thường vô tình mắc phải những thói quen sau bữa ăn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Ngay khi ăn xong, bạn có những hành động như nằm nghỉ, ngủ... đều làm tổn thương tỳ vị (dạ dày và lá lách), rối loạn khí huyết hay mệt mỏi cho gan thận.

Lương y Đỗ Minh Tuấn chỉ ra 4 sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải sau bữa ăn: