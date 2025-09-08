Kết quả kiểm tra sức khỏe ở trường của nam sinh phát hiện có đạm trong nước tiểu, tiểu ra bọt. Kết quả cho thấy huyết áp lên tới 180mmHg (bình thường không quá 130mmHg), hai chân phù nề, thận bị mỡ bao quanh và chức năng thận suy giảm.

Mẹ của cậu chia sẻ: “Con trai tôi thường xuyên ăn liền 8 chiếc đùi gà nướng trong một buổi tối. Hễ có tiền tiêu vặt là mua gà rán, gà chiên giòn, cơn thèm ăn gần như không thể kiểm soát".

Bác sĩ Trần cho biết: “Chức năng thận kém của bệnh nhân hoàn toàn do chế độ ăn uống. Ăn quá mặn khiến cơ thể giữ nước, tăng gánh nặng cho thận. Thận lại bị mỡ bao quanh, trong khi mỡ có độc tính, gây hại cho thận. Vòng xoáy này dẫn tới suy thận”.

Món đùi gà ngon hấp dẫn nhưng ăn nhiều gây vô số tác hại. Ảnh minh họa: China Times

Khi hai chân phù nề đến mức không thể đi giày, bệnh nhân mới nhận ra sự cần thiết của việc giảm cân. Với sự hỗ trợ của đội ngũ gồm bác sĩ nhi khoa, tâm thần và nhiều chuyên khoa khác, sau nửa năm, cậu đã giảm 25kg, xuống còn 95kg. Chức năng thận cải thiện, chỉ số tăng từ 30 lên 50 điểm.

Bác sĩ Trần nhấn mạnh: “Béo phì có thể dẫn tới mỡ bao quanh thận, chất béo gây độc sẽ làm xơ hóa thận. Nghiên cứu cho thấy, khi chỉ số cơ thể (BMI) vượt quá 25, nguy cơ suy thận tăng 20%; khi BMI trên 30, nguy cơ tăng vọt trên 50%. Vì vậy, giảm cân không chỉ để đẹp mà còn là cách quan trọng để bảo vệ thận”.

5 triệu chứng lâm sàng của suy thận

Phù nề: Khi thận suy yếu, nước và muối bị giữ lại trong cơ thể, gây sưng phù ở mắt cá chân, bàn chân, bàn tay hoặc mặt. Đây là dấu hiệu rất thường gặp và dễ nhận thấy.

Tiểu bất thường: Người bệnh đi tiểu ít hơn bình thường hoặc tiểu nhiều về ban đêm. Nước tiểu có thể nổi bọt do chứa protein hoặc đổi màu, thậm chí có máu. Những thay đổi này phản ánh chức năng lọc của thận đã bị tổn thương.

Mệt mỏi, yếu: Thận suy giảm khiến độc tố tích tụ trong máu, đồng thời làm giảm sản xuất hormone erythropoietin gây thiếu máu. Hậu quả là người bệnh dễ mệt, thiếu năng lượng và khó tập trung.

Khó thở: Dịch thừa có thể tích tụ trong phổi, làm người bệnh thấy hụt hơi, đặc biệt khi nằm hoặc gắng sức. Ngoài ra, thiếu máu do suy thận cũng khiến cơ thể không được cung cấp đủ oxy, càng làm khó thở nặng hơn.

Buồn nôn, chán ăn: Chất thải urê và độc tố trong máu tăng cao gây rối loạn tiêu hóa, dẫn tới chán ăn, buồn nôn, nôn mửa và giảm cân. Đây là dấu hiệu thường gặp ở giai đoạn muộn của bệnh thận.