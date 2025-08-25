Ung thư đại trực tràng hiện có xu hướng gia tăng ở người trẻ dưới 50 tuổi. Ung thư phát triển trong mô đại tràng hoặc trực tràng, thường bắt đầu từ những khối polyp nhỏ, lành tính trong ruột già. Theo Times of India, đây là một trong những loại ung thư phổ biến nhất trên toàn cầu và là nguyên nhân gây tử vong do ung thư cao bậc nhất. 

Ngoài ung thư đại tràng, ung thư gan cũng là vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt khi bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa đang gia tăng nhanh chóng.  

Hiện nay, ung thư gan, đại trực tràng, thực quản, ruột, túi mật, dạ dày... được xếp vào nhóm lớn ung thư đường tiêu hóa. 

Táo là loại trái cây được đánh giá cao.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition Research cho thấy việc bổ sung một số loại trái cây, rau củ nhất định vào bữa ăn có thể giảm nguy cơ ung thư đường tiêu hóa tới 36%. Nghiên cứu theo dõi hơn 11.000 người trưởng thành từng đến Trung tâm Ung thư Quốc gia Hàn Quốc giai đoạn 2007-2021. Trong khoảng thời gian đó, ghi nhận 214 trường hợp ung thư đường tiêu hóa. Dữ liệu thu thập từ bảng câu hỏi tần suất ăn uống chi tiết, kết hợp với thông tin từ cơ sở dữ liệu ung thư quốc gia.

Thay vì phân loại thực phẩm theo màu vỏ như các đánh giá trước đây, nghiên cứu sắp xếp theo màu phần thịt. Các loại như táo, lê, chuối được xếp vào nhóm “trắng”, trong khi cà chua và dâu tây thuộc nhóm “đỏ/tím”. Kết quả cho thấy nhóm thực phẩm có phần thịt màu trắng có tác dụng bảo vệ mạnh nhất, giảm nguy cơ ung thư đường tiêu hóa tới 36%. Nhóm thực phẩm đỏ và tím cũng mang lại lợi ích, với mức giảm khoảng 32%.

Vì sao màu sắc thực phẩm quan trọng?

Sức mạnh bảo vệ sức khỏe của rau củ quả đến từ hàm lượng phong phú chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Những dưỡng chất này giúp trung hòa các gốc tự do, hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm - các yếu tố liên quan nguy cơ ung thư. Thực phẩm thịt trắng chứa chất xơ, vitamin C và hợp chất flavonoid có lợi cho sức khỏe đường ruột. Trong khi đó, thực phẩm đỏ và tím giàu lycopene, anthocyanin và các sắc tố thực vật khác có tác dụng chống oxy hóa mạnh.

Một điểm đáng chú ý là các phương pháp nấu đơn giản như hấp hoặc xào nhẹ có thể giúp tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất ở một số loại rau củ quả. 

Dù nghiên cứu trêu tập trung vào màu thịt của rau củ quả, nhiều nghiên cứu khác khẳng định một điều quan trọng: chế độ ăn đa dạng, nhiều màu sắc từ thực vật là chìa khóa bảo vệ sức khỏe.