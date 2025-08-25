Ung thư đại trực tràng hiện có xu hướng gia tăng ở người trẻ dưới 50 tuổi. Ung thư phát triển trong mô đại tràng hoặc trực tràng, thường bắt đầu từ những khối polyp nhỏ, lành tính trong ruột già. Theo Times of India, đây là một trong những loại ung thư phổ biến nhất trên toàn cầu và là nguyên nhân gây tử vong do ung thư cao bậc nhất.

Ngoài ung thư đại tràng, ung thư gan cũng là vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt khi bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa đang gia tăng nhanh chóng.

Hiện nay, ung thư gan, đại trực tràng, thực quản, ruột, túi mật, dạ dày... được xếp vào nhóm lớn ung thư đường tiêu hóa.

Táo là loại trái cây được đánh giá cao. Ảnh minh họa: Ban Mai