Phân khúc ô tô điện mini: "Cuộc chiến" dưới 300 triệu đồng

Nếu như vài năm trước, ô tô điện giá dưới 300 triệu đồng vẫn là câu chuyện mang tính thử nghiệm thì đến nay, phân khúc xe điện mini đã thực sự bước vào giai đoạn cạnh tranh sòng phẳng. Cái tên nổi bật nhất trong phân khúc xe điện mini hiện nay là VinFast VF 3. Mẫu xe này nhanh chóng trở thành hiện tượng ngay từ khi mở bán, liên tục trong tình trạng “cháy đơn”, đặc biệt tại các đô thị lớn.

VinFast VF 3 - vua doanh số phân khúc xe điện mini.

Dù giá niêm yết ở mức 299-315 triệu đồng (đã bao gồm pin), nhưng nhờ chính sách ưu đãi và hỗ trợ từ hãng, số tiền thực tế người mua phải bỏ ra chỉ khoảng 283-296 triệu đồng. VinFast VF 3 ghi điểm nhờ thiết kế SUV cứng cáp, xe được trang bị động cơ điện công suất 43 mã lực, đi kèm bộ pin 18,64 kWh cho phép di chuyển khoảng 210 km/lần sạc.

Tuy không mạnh về hiệu suất nhưng với nhu cầu đi lại trong phố, VinFast VF 3 được đánh giá là “đủ dùng”. Lợi thế lớn nhất của VinFast vẫn nằm ở hệ thống trạm sạc phủ rộng toàn quốc, yếu tố mà các đối thủ Trung Quốc chưa thể theo kịp trong ngắn hạn.

Bestune Xiaoma đang là mẫu xe điện giá rẻ nhất thị trường.

Ra mắt thị trường ô tô Việt Nam vào tháng 7/2025, "tân binh" Bestune Xiaoma nhanh chóng gây chú ý với người dùng khi được định giá chỉ 199 triệu đồng. Việc đối thủ Wuling Mini EV âm thầm rút lui đã giúp cho Bestune Xiaoma trở thành mẫu ô tô điện 4 bánh rẻ ở phân khúc xe mini ở thời điểm hiện tại.

Bestune Xiaoma sử dụng động cơ điện công suất khoảng 27 mã lực kết hợp với bộ pin gần 14 kWh, cho phép xe di chuyển khoảng 170km sau mỗi lần sạc đầy. Con số này không quá ấn tượng, nhưng được đánh giá là đủ đáp ứng nhu cầu đi chợ, đi làm quãng ngắn hay đưa đón con trong khu vực nội đô.

Có thể thấy, Bestune Xiaoma được định hướng rõ ràng khi nhắm đến nhóm khách hàng mua xe lần đầu, ưu tiên giá rẻ và chi phí sử dụng thấp hơn là công nghệ hay tiện nghi.

VinFast Minio Green ra mắt vào tháng 9/2025.

Sau thành công của VF 3, VinFast tiếp tục tung ra thị trường mẫu xe nhỏ gọn hơn có tên Minio Green vào tháng 9/2025.

Đổi lại, VinFast Minio Green vượt trội về mặt kỹ thuật. Xe sử dụng động cơ điện đặt sau, công suất 40 mã lực, pin 18,64 kWh cho quãng đường di chuyển khoảng 210 km mỗi lần sạc, tương đương VF 3. Đáng chú ý, Minio Green được trang bị sạc nhanh DC và các tính năng an toàn cơ bản, trong khi đối thủ đến từ Trung Quốc gần như “trắng tay” ở mảng này.

Ngoài ba mẫu xe kể trên, dự kiến vào giữa năm nay, thị trường sẽ tiếp tục đón nhận thêm một mẫu xe điện mới đến từ thương hiệu Wuling. Theo thông tin từ đại lý, mẫu xe mới có tên Wuling Macaron với nhiệm vụ thay thế cho mẫu Mini EV từng mở bán trước đó.

Wuling Macaron sẽ thay thế cho mẫu Hongguang Mini EV.

Dựa trên thông số kỹ thuật được đăng trên website chính hãng, Wuling Macaron sẽ có thiết kế 5 cửa với 2 phiên bản 205km và 300km. Các thông số kích thước đều lớn hơn so với Hongguang Mini EV.

Xe được trang bị cổng sạc tiêu chuẩn CCS2, tương thích với hạ tầng sạc tại Việt Nam, có sạc nhanh DC và tốc độ tối đa khoảng 100 km/h. Giá bán chưa chính thức công bố, song các đại lý đã “rục rịch” báo giá từ 269-329 triệu đồng.

Phân khúc xe điện đô thị cấu hình cao, giá "mềm"

Ở nhóm xe điện đô thị cao cấp hơn, các hãng Trung Quốc cũng đang tăng tốc. BYD Dolphin ra mắt thị trường vào năm 2024 và được nhập khẩu từ Trung Quốc với giá 659 triệu đồng. Tuy nhiên, dự kiến trong tháng 4 tới đây, việc chuyển sang nhập khẩu từ Thái Lan sẽ giúp tối ưu giá bán của mẫu xe này.

BYD Dolphin sẽ chuyển nhập từ Trung Quốc sang Thái Lan để đưa giá bán dễ chịu hơn.

Theo thông tin từ đại lý, BYD Dolphin 2026 được định vị dưới 600 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so trước nhưng được bổ sung thêm các trang bị tiện nghi, an toàn. Phiên bản mới vẫn giữ động cơ điện 94 mã lực nhưng dung lượng pin được nâng từ 44,9 kWh lên 50,25 kWh, kéo theo quãng đường di chuyển tăng từ 405 km lên khoảng 435 km cho mỗi lần sạc đầy.

Bên cạnh đó, Geely EX2 vừa ra mắt vào cuối tháng 3 vừa qua cũn ngay lập tức thu hút sự quan tâm của khách hàng nhờ mức giá chỉ từ 459-499 triệu đồng dành cho 2 phiên bản Pro và Max. Mẫu xe điện này sở hữu thiết kế nhỏ gọn, đường nét ngoại thất tròn trịa, nội thất tối giản, tập trung vào màn hình giải trí trung tâm và các tính năng hỗ trợ lái cơ bản.

Geely EX2 gây chú ý nhờ giá bán khá dễ chịu, dưới 500 triệu đồng.

Geely EX2 sở hữu động cơ điện công suất 115 mã lực, đi kèm bộ pin 44,1 kWh cho phạm vi hoạt động khoảng 395km sau mỗi lần sạc đầy. Hệ thống hỗ trợ lái ADAS chỉ có mặt trên bản cao. Đây cũng là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc sử dụng hệ dẫn động cầu sau kèm treo sau đa liên kết. Geely EX2 được định vị để cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF 5.

Theo giới chuyên gia, năm 2026 sẽ là thời điểm bùng nổ của xe điện tại Việt Nam, đặc biệt ở phân khúc giá thấp và trung bình. Người hưởng lợi cuối cùng chính là người tiêu dùng, những người lần đầu có cơ hội sở hữu ô tô điện với mức giá chưa từng có trước đây.

