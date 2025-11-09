Tổng số tuổi của họ là 215. Họ cũng giữ danh hiệu cặp vợ chồng kết hôn lâu nhất thế giới, khi đã chung sống hơn 83 năm.

Hai người gặp nhau tại Đại học Clark Atlanta (mỸ) năm 1941 và kết hôn vào ngày 4/6/1942 ở bang Florida. Khi đó, ông Lyle đang phục vụ trong quân đội và chỉ được nghỉ phép 3 ngày để làm đám cưới. “Anh ấy phải quay lại doanh trại ngay sau lễ kết hôn nhưng như bạn thấy, tình yêu ấy vẫn tồn tại. Khi đó tôi đã tự hỏi liệu mình có còn được gặp lại anh ấy không”, bà Eleanor kể lại.

Sau đó, ông Lyle được điều sang Italy tham chiến còn bà Eleanor đang mang thai, chuyển đến New York, nơi bà lần đầu gặp gia đình chồng. Tại đây, bà làm công việc kế toán lương cho công ty sản xuất linh kiện máy bay phục vụ chiến tranh rồi trở thành giáo viên trường công.

Bà Eleanor Gittens (trái) và ông Lyle Gittens (phải). Ảnh: LongeviQuest

Khi trở về sau chiến tranh, ông Lyle làm việc tại Trung tâm Thương mại Thế giới. Vào thập niên 1950, hai người bắt đầu thói quen cùng nhau uống một ly cocktail sau giờ làm việc. Đến nay, họ vẫn duy trì truyền thống này bằng một lon bia hoặc một ly vang đỏ vào bữa trưa.

Cháu trai của họ, Hasani Gittens (49 tuổi), nhà báo và cựu phóng viên New York Post, chia sẻ: “Họ yêu cuộc sống, yêu nhau và yêu đồ ăn ngon. Họ là hình mẫu cho một mối quan hệ bền chặt". Nhà báo này cho biết ông bà mình luôn đề cao sự điều độ, thích nấu ăn cùng nhau, từ hải sản đến món rau xanh truyền thống. “Cả hai đều rất thông minh, hiểu biết và coi trọng giáo dục”, ông Hasani nói.

Trải qua nhiều năm sống ở Brooklyn, họ có với nhau ba người con: Lyle, Angela và Ignae. Bà Eleanor tiếp tục học lên cao và nhận bằng Tiến sĩ Giáo dục Đô thị tại Đại học Fordham khi 69 tuổi. Trong đại dịch, hai người chuyển đến Florida, nhưng ông Lyle vẫn luôn nhớ về New York.

Khi được hỏi về bí quyết hôn nhân lâu bền, bà Eleanor chia sẻ: “Chúng tôi hòa hợp và yêu nhau”. Ông Lyle trả lời ngắn gọn: “Tôi yêu vợ tôi. Thế thôi”.

Theo tổ chức LongeviQuest, cặp đôi nhận danh hiệu “Cặp vợ chồng kết hôn lâu nhất thế giới” sau khi Manoel Angelim Dino, người từng giữ kỷ lục này cùng vợ, qua đời hồi tháng 10 vừa qua.

Ngoài việc yêu nhau và cùng tận hưởng cuộc sống, cặp đôi đặc biệt tin vào sức mạnh của sự tò mò, tinh thần lạc quan và một chút bia trong bữa trưa để giữ gìn sức khỏe và hạnh phúc. “Chúng tôi chỉ đơn giản là yêu nhau”, bà Eleanor nói. Có lẽ, chính sự giản dị ấy là bí quyết giúp hai cụ cùng nhau đi qua hơn 80 năm.