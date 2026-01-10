Hiện tượng kỳ lạ trên liên quan đến một bệnh lý hiếm gặp mang tên hội chứng tự sinh rượu còn gọi là hội chứng lên men trong ruột.

Ở những người mắc hội chứng này, cơ thể có thể tự sản sinh ra rượu từ bên trong. Khi họ ăn các thực phẩm giàu carbohydrate (tinh bột và đường), một số vi khuẩn trong đường ruột sẽ lên men đường và tạo ra ethanol, khiến nồng độ cồn trong máu tăng cao, đủ để gây cảm giác say.

Một số người không hề uống rượu bia nhưng vẫn bị say. Ảnh minh họa: Ban Mai

Trong nhiều năm, giới y khoa đã biết rằng việc sử dụng kháng sinh là một yếu tố nguy cơ quan trọng đối với hội chứng tự sinh rượu do thuốc có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Nhiều báo cáo ca bệnh cho thấy hội chứng này xuất hiện sau thời gian dùng kháng sinh kéo dài. Tuy nhiên, cho đến gần đây, các nhà khoa học vẫn chưa xác định rõ vi khuẩn nào đóng vai trò then chốt trong quá trình này.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Microbiology, các nhà khoa học Mỹ đã phân tích mẫu phân của 22 bệnh nhân mắc hội chứng tự sinh rượu và so sánh với 21 người không mắc bệnh. Kết quả cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong hệ vi sinh đường ruột giữa hai nhóm.

Theo Giáo sư Bernd Schnabl, Đại học California San Diego (Mỹ), nhóm tác giả phát hiện rằng một số vi khuẩn đường ruột, bao gồm Escherichia coli và Klebsiella pneumoniae, có khả năng lên men đường thành ethanol ngay trong ruột. Những vi khuẩn đó sử dụng nhiều cách khác nhau để tạo ra rượu, khiến nồng độ cồn trong máu của người bệnh tăng lên.

Nghiên cứu cũng ghi nhận một trường hợp cải thiện rõ rệt sau khi được điều trị bằng phương pháp cấy ghép hệ vi sinh. Phương pháp này bao gồm việc chuyển vi sinh vật đường ruột của người hiến khỏe mạnh vào ruột bệnh nhân nhằm khôi phục sự cân bằng của hệ vi sinh. Theo các nhà khoa học, bệnh nhân không còn triệu chứng trong hơn 16 tháng sau lần cấy ghép thứ hai.

Bác sĩ Elizabeth Hohmann, chuyên gia bệnh truyền nhiễm và đồng tác giả nghiên cứu, cho biết việc xác định đúng các loại vi khuẩn liên quan sẽ giúp chẩn đoán bệnh trở nên dễ dàng hơn, điều trị hiệu quả hơn, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người mắc căn bệnh hiếm gặp này.

Các nghiên cứu ước tính khoảng 1 trên 50.000 người có thể mắc hội chứng tự sinh rượu, tuy nhiên hiện mới có chưa đến 100 ca được ghi nhận trên toàn thế giới. Các chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều do bệnh dễ bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với các vấn đề khác như lo âu hoặc lạm dụng chất gây nghiện.

Ngoài cảm giác say, hội chứng tự sinh rượu còn có thể gây chóng mặt, khô miệng, ợ hơi, mệt mỏi mạn tính, mất phương hướng và hội chứng ruột kích thích.