Trên bàn tiệc, việc một người phải đi tiểu nhiều lần thường trở thành câu chuyện trêu đùa, thậm chí bị gán với quan niệm “thận yếu” hay “yếu sinh lý”. Xin bác sĩ tư vấn, quan điểm này có đúng không? Tôi xin cảm ơn! (Nguyễn Văn Toàn, TPHCM).

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Vũ Tân - chuyên khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) tư vấn:

Rất nhiều người có ngộ nhận như vậy. Sự nhầm lẫn chủ yếu xuất phát từ khác biệt trong quan niệm giữa Đông y và Tây y.

Trong Đông y, thận được xem là cơ quan “tàng tinh”, có vai trò quan trọng đối với chức năng sinh dục. Vì vậy, khi nhắc đến “thận yếu”, nhiều người thường liên tưởng đến suy giảm phong độ.

Trong khi đó, theo Tây y (chuyên ngành thận - tiết niệu và nam khoa), thận là cơ quan có nhiệm vụ lọc máu, loại bỏ chất thải và điều hòa nước trong cơ thể thông qua việc tạo nước tiểu. Khi có sự xuất hiện của các chất kích thích như cồn, thận sẽ tăng cường hoạt động để đào thải ra ngoài. Việc đi tiểu nhiều trong trường hợp này phản ánh cơ chế sinh lý bình thường, không phải dấu hiệu suy giảm chức năng.

Vì sao có người uống bia đi tiểu nhiều, người lại ít?

Bia chứa hơn 90% là nước cùng với cồn là một chất có tác dụng lợi tiểu. Khi uống bia, cơ thể tiếp nhận lượng lớn dịch và đồng thời bị ức chế hormone chống bài niệu, khiến nước được thải ra ngoài nhiều hơn.

Người phải đi tiểu liên tục có thể do hệ bài tiết phản ứng nhạy với sự thay đổi nồng độ cồn trong máu hoặc do dung tích bàng quang nhỏ hơn.

Uống bia gây lợi tiểu nhiều hơn. Ảnh: Hoa Linh.

Ngược lại, người uống nhiều nhưng ít đi tiểu không đồng nghĩa với sức khỏe hay sinh lý tốt hơn. Điều này có thể do dung tích bàng quang lớn, khả năng giữ nước của cơ thể khác nhau hoặc đơn giản là thói quen nhịn tiểu.

Chức năng cương dương và ham muốn tình dục phụ thuộc vào nồng độ testosterone, hệ thống mạch máu và thần kinh. Các yếu tố này không liên quan đến tốc độ lọc của thận hay số lần đi tiểu khi sử dụng bia rượu.

Trên thực tế, việc lạm dụng bia rượu mới là yếu tố làm tăng nguy cơ rối loạn chức năng tình dục do ảnh hưởng đến nội tiết, tim mạch và chuyển hóa, như thừa cân, tăng huyết áp hoặc đái tháo đường.

Khi nào cần lưu ý dấu hiệu bất thường?

Thay vì suy diễn từ số lần đi tiểu trong các buổi tiệc, nam giới nên chú ý những biểu hiện sau và đi khám khi cần thiết:

- Tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu không hết - có thể liên quan viêm nhiễm hoặc phì đại tuyến tiền liệt.

- Nước tiểu sẫm màu bất thường, có máu hoặc có cặn.

- Đau vùng thắt lưng, phù mắt cá chân vào buổi sáng, da sạm hoặc mệt mỏi kéo dài.

Quý ông sợ nhất bị chê yếu sinh lý, dễ rơi vào 'bẫy vẽ bệnh' khi khám nam khoa Phó giáo sư Nguyễn Hoài Bắc cho rằng, nhiều nam giới có triệu chứng rối loạn cương, yếu sinh lý, ngại đến cơ sở y tế công lập nên đi tìm phòng khám kín đáo và dẫn tới tình trạng bị "vẽ bệnh" trên bàn thủ thuật.

3 tác động tới sinh lý quý ông khi uống bia nhiều Uống bia nhiều bị xem là “kẻ thù thầm lặng” của sức khỏe sinh lý nam giới, ảnh hưởng tới tinh trùng và hormone.