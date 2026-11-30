NSND Quốc Hưng tự hào về cả cuộc đời nỗ lực, đạt được nhiều thành tựu. Song ở tuổi U60, anh bắt đầu nhận thấy và nghĩ về những thay đổi bên trong mình.

- Việc vào TPHCM làm việc ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, gia đình anh?

Việc tôi vào TPHCM làm việc tạo ra sự xáo trộn vô cùng lớn trong gia đình. Vợ tôi làm ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Cháu lớn đã đi làm, cháu nhỏ vẫn đi học. Ở quê tôi, Đông Anh, còn mẹ già năm nay đã 83 tuổi, sống một mình.

Lúc tôi đề nghị cả nhà theo mình vào Nam, các con quả quyết nói không! (cười) Quyên (nghệ sĩ Quyên Tỳ Bà, vợ NSND Quốc Hưng - PV) đành động viên sẽ vào TPHCM thăm tôi khi có dịp nghỉ. Trong 2-3 tuần đầu, cô ấy cũng vào đây giúp tôi nấu ăn, sắp xếp chỗ ở. Cô ấy cứ đi đi về về liên tục, vất vả lắm.

- Anh đang ở đâu, sống thế nào? Đã quen với TPHCM chưa?

Tôi đang thuê căn hộ ở khu Ba Son, mỗi ngày đến trường mất 15 phút. May mắn, trường có xe nên tôi được đưa đón đi làm, nếu phải mang xe từ Hà Nội vào sẽ bất tiện. Tôi cũng đã dần quen với mọi thứ, từ ăn uống đến nhịp sống. Thời gian đầu, Quyên vào đây đi chợ, nấu cơm cho tôi hằng ngày. Cuối tuần, các con đứa nào nhớ bố thì vào thăm.

NSND Quốc Hưng trong buổi gặp phóng viên VietNamNet. Ảnh: Loan Lê

Lúc mới vào, tôi nhớ Hà Nội nhiều, dù gì cũng cả đời gắn bó với Hà Nội, với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (HVANQGVN) rồi. Tôi nhớ những đêm mùa đông thời sinh viên, 6-7 đứa khoác áo ấm đi lang thang. Tiếng chim, tiếng rao đêm, mùi hoa sữa… nhớ khủng khiếp, có lúc nước mắt cứ chảy ra. Sau đó, tôi bận đến quay cuồng với cương vị mới, công việc cứ thế cuốn đi, không còn thời gian để nhung nhớ nữa. TPHCM như một guồng quay khổng lồ, chuyển động liên tục. Nếu đứng lại, nó sẽ hất văng bạn ra.

4 tháng nay, tôi thấy cuộc sống thoải mái, dễ chịu; lúc làm việc có thể rất căng thẳng nhưng về nhà lại đầu óc nhẹ nhõm, không phải chịu áp lực nặng nề nào. Về nhà, tôi thường chạy bộ thể dục ở cầu Ba Son hoặc thỉnh thoảng tranh thủ đi uống nước với bạn bè. Tôi có nhiều bạn ở TPHCM nhưng 3 tháng rồi vẫn không thể thu xếp gặp họ nhiều, bị chê trách không ít!

Tôi cũng góp mặt trong vài cuộc nhậu không thể từ chối. Người Nam có cái hay là nhậu vui là chính, không uống nhiều. Ngoài ra, tôi cũng mua một chiếc xe máy. Ban đêm, nếu rảnh, tôi đi xe máy để làm quen đường sá, ngõ hẻm, tìm những quán ăn ngon. Lúc bà xã còn ở đây, tôi thích đèo cô ấy đi hết các ngóc ngách, ven sông, rất hay.

Ngôi nhà đầy hoa mà NSND Quốc Hưng xây cho mẹ già ở Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: FBNV

- Thời gian đầu thế thôi, càng về sau, việc đi lại nhiều giữa hai thành phố cũng gây mệt mỏi…

Bạn nói đúng, lần gần nhất vào đây, cô ấy bảo: “Em mệt rồi”. Nói đến cùng, chúng tôi đều có tuổi, cô ấy lại là phụ nữ vào TPHCM để chăm chồng, ra Hà Nội vẫn phải làm việc. Tôi động viên vợ không nhất thiết phải vào thường xuyên, cứ sắp xếp thời gian, công việc sao cho hợp lý.

Tôi cũng từng nghĩ sẽ sắp xếp để vợ vào TPHCM làm việc nhưng tiếc là cơ quan đại diện của Đài Tiếng nói Việt Nam trong này không có ban Âm nhạc. Nhà trường từng gợi ý mời Quyên vào đây dạy học vì cô ấy là nghệ sĩ đàn tỳ bà hiếm gặp nhưng tôi bảo thôi. Chồng làm giám đốc còn đưa vợ vào làm giảng viên không hay lắm! (cười)

Quốc Hưng luôn dành sự yêu kính cho 3 người thầy lớn trong đời, đặc biệt là NSND Trần Hiếu. Ảnh: FBNV

- Đạt được thành tựu bao người ao ước: là TS, NSND, Giám đốc trường nhạc uy tín... đã cận kề tuổi xế chiều. Anh cảm nhận thế nào về thời gian và những thay đổi bên trong mình?

Nhìn lại những gì đã đạt được, tôi thấy mình là người rất may mắn. Tôi có 3 người thầy hàng đầu Việt Nam là NSND Quý Dương - người phát hiện, động viên tôi theo học tại HVANQGVN; NSND Trần Hiếu - người dạy tôi từ trung cấp đến đại học và NSND Trung Kiên - người dạy tôi bậc cao học, nghiên cứu sinh. Không chỉ về kiến thức, tôi còn học được nhiều từ tính cách, quan điểm sống và làm nghề của họ.

Về tuổi tác, tôi nhận thấy sự thay đổi nhất định bên trong mình. Tôi trầm, điềm đạm hơn, muốn tranh đấu điều gì cũng cân nhắc chuyện được - mất. Ông bà có câu “Thầy già, con hát trẻ” rất đúng. Người làm thầy phải đủ từng trải, đủ va vấp mới có độ chín, tích lũy được bề dày kiến thức, kinh nghiệm để truyền lại cho học trò. Nhưng ở tuổi này, “nhựa” trong giọng hát của tôi mất đi nhiều, có cố đến mấy cũng không tạo được sức sống, năng lượng như người trẻ.

NSND Quốc Hưng đời thường. Ảnh: FBNV

Tôi xác định nếu không duy trì luyện thanh, tập thể dục sẽ không hát được nữa. Nếu không hát được, làm sao tôi có thể thị phạm cho học trò? Đến nay, tôi vẫn là người làm nghệ thuật đơn thuần, không có tâm hại ai, nói xấu ai.

Ngoài các sở thích cá nhân, vợ chồng tôi cùng bạn bè thân thiết còn theo đuổi việc xây trường, lớp học ở vùng cao gần 20 năm nay, với vài chục ngôi trường, khu nội trú và bếp ăn. Cách đây không lâu, tôi xin nghỉ hai ngày lên Cao Bằng làm công tác bàn giao trường.

Nguyện vọng lớn nhất của tôi lúc này là cống hiến hết mình, làm những điều tốt nhất cho Nhạc viện TPHCM và rộng hơn là cho âm nhạc Việt Nam.

"Tình ca" (sáng tác: Hoàng Việt) - NSND Quốc Hưng