Thực khách xếp hàng chờ thưởng thức món ngon, giá bình dân tại quán ăn nhỏ của vợ chồng ông Tỷ Minh

Món ngon giá bình dân

17h, chị Nguyên (34 tuổi, phường Bình Thới, TPHCM) cùng bạn ghé vào quán ăn nhỏ trên đường Minh Phụng, phường Bình Thới. Lúc chị đến, quán nhỏ đã chật kín bàn, không còn chỗ ngồi.

Trong khi đó, nhiều khách khác đứng xếp hàng, vây quanh chiếc tủ nhỏ đựng thức ăn. Vì quá đông, dù có 3 người bán, quán vẫn không kịp phục vụ khách.

Khoảng 17h, nhiều người dân đến ngồi chật kín quán ăn ở con hẻm nhỏ trên đường Minh Phụng

Nhiều khách phải tự phục vụ bằng cách gọi món rồi đứng chờ để bưng món ăn đến bàn hoặc tìm nơi thưởng thức. Người không đủ kiên nhẫn hoặc không tìm được bàn ngồi đành chọn cách mua về.

Quán không có biển hiệu, chỉ là một chiếc tủ nhỏ đặt trước con hẻm do ông Tỷ Minh (69 tuổi, thường gọi là chú Tỷ) và vợ là bà Sương (66 tuổi) bán suốt gần 40 năm qua. Trên tủ bày 3 nồi thức ăn luôn đỏ lửa trên bếp than, gồm 1 nồi 2 ngăn đựng chè thưng và chè chuối, 1 nồi đậu hũ bò viên và 1 nồi súp cua thơm lừng.

Những người "chậm chân" phải đứng xếp hàng chờ đến lượt

Thực khách cho biết, quán phục vụ 4 món nhưng món đậu hũ bò viên là "linh hồn" của quán. Món ăn gồm những miếng đậu chiên vàng dồn thịt ăn cùng bò viên, cải thảo, bóng bì. Nước dùng món ăn thơm, vị ngọt thanh đặc trưng. Bò viên khi ăn dai, ngon, cảm nhận rõ vị thịt. Miếng đậu hũ chiên vàng dậy mùi thơm, vỏ ngoài dai, bên trong nhân thịt thơm, béo.

Quán ăn nhỏ được ông Tỷ Minh và bà Sương bán từ cách đây khoảng 40 năm

Trong khi đó món súp cua được nấu sánh mịn với các thành phần: bóng bì, chả lụa, tàu hũ ky xắt sợi mỏng, thịt càng cua, giò viên. Không như nhiều quán khác, súp cua của ông bà không có trứng nhưng hương vị thơm ngon vừa ăn, không ngấy.

“Tôi biết đến quán thông qua mạng xã hội. Sau khi trải nghiệm các món ăn, tôi không còn bất ngờ khi thấy quán nhỏ nhưng đông khách nữa.

Các món ăn tại đây rất ngon. Món tàu hũ bò viên ăn vừa miệng, thơm ngon. Súp cua cũng nêm nếm vừa ăn, cho cảm giác được nấu từ các nguyên liệu tươi, sạch.

Chị Nguyên (áo đỏ) cho biết các món ăn tại quán đều rất vừa miệng

Hai món chè không quá ngọt, hương vị đặc trưng chè miền Tây với hương thơm lá dứa, vị bùi, beo béo của các loại đậu và nước cốt dừa.

Điểm bất ngờ là món ăn ở đây rất ngon nhưng lại có mức giá rất bình dân. Món đậu hũ bò viên, súp cua có giá 18.000 đồng/phần, chè nóng chỉ 10.000 đồng/chén”, chị Nguyên chia sẻ.

Niềm vui lúc tuổi già

Quán nhỏ được bà Sương gây dựng cách đây khoảng 40 năm. Trước đó, khu vực bà sinh sống có nhiều trường mẫu giáo, mỗi ngày có đông phụ huynh đến đưa, đón con.

Vốn là người miền Tây, giỏi nấu các món chè, bà quyết định nấu chè bà ba, chè đậu, chè chuối… bán cho lượng khách này. Chè của bà được nêm nếm khéo léo, vừa ăn, chuẩn hương vị đặc trưng chè miền Tây nên được thực khách ủng hộ.

Món đậu hũ bò viên được xem là "linh hồn" của quán

Sau này, bà sợ chỉ bán chè sẽ khiến khách nhàm chán nên tìm cách bổ sung các món khác.

Bà chia sẻ: “Chồng tôi là người gốc Hoa nên gia đình thường ăn món ăn truyền thống là đậu hũ bò viên. Tôi thấy ngon, lạ miệng nên nấu bán cho khách. Sau đó, tôi nấu thêm món súp cua cho đa dạng món ăn.

Khi nấu, tôi cũng không có bí quyết gì đặc biệt cả. Gia đình ăn như thế nào thì tôi nấu như vậy để bán. Tôi không sử dụng hương liệu, hóa chất, phẩm màu, đường hóa học…

Ngoài ra, món súp cua được nấu sánh mịn với thịt cua, chả lụa xắt sợi... cũng hút khách

Tôi chỉ sử dụng các loại gia vị quen thuộc, được ông bà sử dụng từ xưa như: mỡ, muối, nước mắm, đường…Suốt gần 40 năm qua, vợ chồng tôi cùng nhau chế biến món ăn, phục vụ khách đến bây giờ”, bà Sương chia sẻ.

Nhờ quán ăn nhỏ, vợ chồng ông Minh nuôi 2 người con ăn học, trưởng thành, có công việc riêng. Những năm gần đây, sau khi được nhiều người giới thiệu trên mạng xã hội, quán ăn của ông bà càng thêm đông khách.

Được đánh giá ngon miệng, chất lượng nhưng các món ăn tại đây có giá bình dân

Trước khi mở bán, ông bà đã có một lượng khách quen đến đợi sẵn. Vì vậy, dù thông báo bán từ 17h-21h mỗi ngày, nhưng chỉ trong 1-2 giờ đồng hồ, ông bà đã bán hết lượng thức ăn vừa nấu.

“Bán nhiều năm, chúng tôi cũng có nhiều khách quen. Có người đến ăn từ khi còn độc thân nay lập gia đình, có con vẫn dẫn cả nhà đến ăn.

Quán cũng thu hút khách nước ngoài. Một số được hướng dẫn viên du lịch dẫn đến, số khác biết qua mạng xã hội. Sau khi ăn, họ thường giơ ngón tay cái lên thể hiện sự hài lòng.

Dù có tuổi nhưng ông Minh bà Sương vẫn duy trì quán ăn vì quen nhịp buôn bán suốt gần 4 thập kỷ

Trước đây, tôi bán 5-6 món chè nhưng bây giờ có tuổi nên chỉ bán 2 món. Các con cũng nhiều lần khuyên chúng tôi nghỉ bán. Nhưng vợ chồng tôi buôn bán đã quen, nghỉ cảm thấy buồn. Vì vậy, dẫu bán ít hơn, chúng tôi vẫn duy trì vì làm việc giúp chúng tôi vui, khỏe”, bà Sương bộc bạch.