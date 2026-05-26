Tài xế xe buýt phát hiện nhẫn kim cương rơi trên xe. Ảnh: Asia1

Sự việc xảy ra khi cô Clarissa Tan đi tuyến xe buýt số 10 sau buổi gặp mặt bạn bè. Khoảng 22h, khi xuống khu vực East Coast (Singapore), cô không may bỏ quên chiếc nhẫn kim cương trị giá 35.000 SGD (gần 722 triệu đồng) trên xe.

Không chỉ có giá trị lớn về vật chất, món trang sức này còn mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt đối với cô Tan.

"Đó là một mất mát khiến tôi vô cùng đau lòng", Tan chia sẻ.

May mắn thay, chiếc nhẫn đã được tìm thấy chỉ ít giờ sau đó.

Người phát hiện ra món đồ quý giá là ông Teo Lai Huat, tài xế xe buýt của SBS Transit. Sau khi hoàn thành hành trình và đưa xe về bến Kent Ridge Terminal, ông kiểm tra xe như thường lệ.

Lúc này, ông Teo phát hiện chiếc nhẫn nằm trên sàn xe. Nhận thấy đây có thể là món đồ có giá trị lớn, ông lập tức báo cáo sự việc và giao lại cho quản lý, Asia1 đưa tin ngày 25/5.

Sáng hôm sau, cô Tan liên hệ với SBS Transit để hỏi về chiếc nhẫn thất lạc. Khi biết tài sản đã được tìm thấy và cất giữ tại văn phòng, cô thở phào.

Theo lời kể của ông Teo, khi đến nhận lại nhẫn, cô Tan đã bật khóc vì quá xúc động. “Tôi có thể cảm nhận được chiếc nhẫn có ý nghĩa lớn thế nào đối với cô ấy”, ông nói.

Cô Tan đã gửi một bức thư cảm ơn tới mục ý kiến bạn đọc của báo Straits Time, dành nhiều lời khen cho tài xế vì “sự trung thực, tử tế và chuyên nghiệp”. Cô cho rằng những hành động đẹp như vậy xứng đáng được ghi nhận và lan tỏa trong xã hội.

“Sự việc này khiến tôi tin rằng quanh ta vẫn còn rất nhiều người tốt và đáng kính trọng”, cô viết.

Về phần mình, ông Teo khiêm tốn cho biết ông chỉ đơn giản làm điều đúng đắn và mong chiếc nhẫn sớm trở về với chủ nhân thực sự. "Đó là điều đúng đắn cần phải làm. Tôi chỉ mong chiếc nhẫn sớm được trả lại chủ nhân", ông chia sẻ.