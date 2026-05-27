Khoảnh khắc xúc động rơi nước mắt

Video gần 1 phút ghi lại cảnh chàng trai Hà Nội bí mật tổ chức sinh nhật cho bố thu hút 1,8 triệu lượt xem và hơn 300 nghìn lượt “thả tim” trên TikTok.

Trong video, ông bố có vẻ ngoài mộc mạc, giản dị được con trai dẫn đến một nhà hàng sang trọng để tổ chức sinh nhật. Khoảnh khắc khiến ông bất ngờ là nhóm bạn thân của con trai cũng đến chung vui, mua bánh kem và tặng quà sinh nhật cho mình.

Bữa tiệc sinh nhật cảm động diễn ra từ tháng 5/2025 nhưng đến giờ mới được Khải đăng tải trên mạng xã hội

Đoạn video được đăng tải kèm theo dòng chia sẻ: “Vì bố không có bạn bè để đón sinh nhật nên mình rủ bạn bè của mình đến tổ chức sinh nhật cho bố một cách bất ngờ”. Tấm lòng hiếu thảo của chàng trai Hà Nội và cách anh chàng tạo niềm vui cho bố khiến nhiều người xúc động.

Theo tìm hiểu, người bố trong đoạn video là ông Trần Tuấn Khanh (65 tuổi, Hà Nội). Con trai của ông Khanh là Trần Tuấn Khải (SN 1999, hiện sống và làm việc tại Hà Nội).

Khải chia sẻ với PV VietNamNet, câu chuyện anh cùng nhóm bạn bí mật tổ chức sinh nhật cho bố diễn ra từ tháng 5/2025. Tuy nhiên, gần đây anh chàng mới chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ lên mạng xã hội như một món quà mừng sinh nhật tuổi 65 của bố.

“Mọi năm, tôi vẫn tổ chức sinh nhật cho bố nhưng chỉ có hai bố con thổi nến với nhau.

Năm ngoái, tôi chợt nhận ra đã quá lâu rồi bố chưa có một bữa tiệc sinh nhật đông vui. Bố ít bạn bè nên tôi quyết định rủ các bạn của mình đến dự sinh nhật bố. Mọi thứ được giữ kín đến phút cuối”, Khải kể.

Ông Khanh bật khóc khi đọc bình luận chúc mừng sinh nhật của cộng đồng mạng

Hôm đó, Khải dẫn bố ghé thăm những nơi ông chưa có cơ hội đến như công viên nước, rạp xiếc, sân trượt băng... Sau đó, anh đặt bàn tại một nhà hàng để cùng bạn bè tổ chức sinh nhật cho bố.

“Tôi mời bạn bè từ trước đó và ai cũng vui vẻ tham gia. Càng bất ngờ hơn, các bạn còn chu đáo chuẩn bị quà sinh nhật cho bố.

Lúc dẫn bố đến nhà hàng, tôi nói dối ‘nhà hàng hôm nay đông khách quá nên chỉ trống phòng lớn này bố ạ’ để bố không nghi ngờ. Một lát sau, bạn bè của tôi đẩy cửa vào, tặng quà và gửi lời chúc mừng sinh nhật bố”, Khải chia sẻ.

Khoảnh khắc ấy, ông Khanh ngạc nhiên không nói nên lời. Sau mấy chục năm đón tuổi mới một cách giản dị và lặng lẽ, ông mới có một bữa tiệc sinh nhật rộn ràng như vậy.

Khải trân trọng công lao nuôi nấng của bố

Năm nay, Khải cùng bố đón sinh nhật khá nhẹ nhàng vì một số người trong nhóm bạn của anh không thể đến dự. Tuy nhiên, nhờ có đoạn video mừng sinh nhật năm cũ mà bố anh lại có kỷ niệm đáng nhớ.

“Đoạn video hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận quan tâm. Rất nhiều người bình luận, nhắn tin chúc mừng sinh nhật bố. Khi đọc được những lời chúc đó, bố tôi xúc động rơi nước mắt”, Khải nói.

Làm bố đơn thân suốt 27 năm

Phía sau đoạn video nổi tiếng là câu chuyện cảm động về tình thân gia đình. Ít ai biết, Khải là con nuôi của ông Khanh và suốt 27 năm qua, anh đã được bố nuôi yêu thương, chăm sóc như con ruột.

Vợ chồng ông Khanh hiếm muộn con cái. Năm 1999, vợ chồng ông quyết định nhận nuôi một đứa trẻ sơ sinh mới 2 ngày tuổi - đó chính là Khải.

Khải được bố mẹ nhận nuôi khi mới 2 ngày tuổi

Khoảng 10 năm đầu kể từ ngày nhận con nuôi, ông Khanh đi xuất khẩu lao động để có tiền lo cho gia đình. Vợ ông nơi quê nhà vừa quán xuyến nhà cửa, vừa chăm sóc con.

Năm 2008, vợ ông qua đời vì bệnh tim, ông vội vàng trở về làm chỗ dựa cho con. Kể từ ngày đó, ông Khanh vừa làm cha, vừa làm mẹ, nuôi nấng và dạy dỗ con trai nên người.

“Trong ký ức của tôi, bố lúc nào cũng cần mẫn làm việc nên không có thời gian dành cho bản thân hay kết giao bạn bè.

Thương tôi thiếu mẹ, bố chưa từng để tôi phải thiệt thòi. Bố tổ chức sinh nhật cho tôi, dẫn tôi đi chơi, cho tôi ăn học đàng hoàng. Tình yêu thương của bố khiến tôi biết ơn và trân trọng”, Khải kể.

Khi bước vào cấp ba, Khải mới biết mình là con nuôi của bố mẹ. Sự thật đó không khiến Khải sốc hay đau buồn, ngược lại, anh chàng trân trọng hơn sự hy sinh suốt bao năm qua của bố.

“Bố đã nuôi nấng tôi chu đáo đến mức tôi chưa một lần nghĩ rằng mình không phải con trai ruột của bố”, Khải xúc động nói.

Tấm ảnh cũ bên bố mẹ và bà được Khải lưu giữ cẩn thận

Trong căn nhà nhỏ, bao năm qua, bố con Khải nương dựa vào nhau. Sự kết nối bền chặt giữa hai bố con là điều khiến Khải luôn tự hào.

Khải có bố đồng hành trong mọi dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Bất cứ chuyện vui, buồn nào, Khải cũng có thể tâm sự với bố và nhận được lời khuyên.

Giờ đây, khi đã trưởng thành và có công việc ổn định, Khải khẳng định: “Bao năm qua bố đã không để tôi thiếu thốn thì từ giờ trở đi, tôi cũng không để bố phải thiệt thòi”.

Ảnh và video: NVCC