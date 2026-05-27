Vợ chồng bán cả nhà lẫn xe, đưa con đi khám phá ở 10 quốc gia. Ảnh: MSN

Thay vì đáp chuyến bay kéo dài 10 tiếng từ Singapore đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), một cặp vợ chồng người Singapore đã chọn cách đặc biệt hơn. Họ bán nhà, bán xe và dành nửa năm rong ruổi bằng đường bộ qua 10 quốc gia cùng 2 con nhỏ.

Video đăng tải trên Instagram hồi đầu tháng 5 thông báo về sự khởi đầu chuyến phiêu lưu, đã lan truyền nhanh chóng.

Mohammad Shahrom Mahat (44 tuổi) và vợ Mastura Natasha Malek (40 tuổi) đã bán căn hộ 3 phòng ngủ ở Singapore và chiếc xe Suzuki để trang trải cho chuyến đi kéo dài khoảng 6 tháng. Họ ước tính chi phí khoảng 100.000 SGD (2 tỷ đồng), theo Asia1.

Điểm đến của họ là Thổ Nhĩ Kỳ, dự tính đi qua các quốc gia Malaysia, Thái Lan, Lào, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Azerbaijan và Georgia.

"Chúng tôi muốn làm điều này cho chính mình, cho các con và cho những ký ức sau này", cặp đôi chia sẻ.

Quá trình chuẩn bị suốt 10 năm

Natasha và Shahrom vốn đam mê du lịch, thích những chuyến đi đường dài bằng xe ô tô. Tuần trăng mật của họ trước đây là hành trình khám phá Mông Cổ. Lần này, chuyến đi cùng con xuyên qua nhiều quốc gia đã được cặp đôi nuôi dưỡng suốt 10 năm qua.

“Ngay từ khi mua nhà, chúng tôi đã tính toán làm sao để tiết kiệm và chuẩn bị cho ngày này", Natasha kể.

Ngoài tài chính, họ còn dành nhiều thời gian chuẩn bị tâm lý cho hai con là Seth và Nadine, hiện mới 6 và 5 tuổi. Dù tạm rời xa lớp học truyền thống, 2 đứa trẻ vẫn không bị gián đoạn việc học.

Natasha vốn có 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trị liệu giáo dục nên trực tiếp đảm nhận việc dạy các con học tập trong suốt hành trình.

Mỗi ngày, các bé đều vẽ nhật ký về những nơi mình đi qua để rèn kỹ năng quan sát. Việc học đọc và viết được thực hiện thông qua các nền tảng trực tuyến, trong khi những kỹ năng sống lại đến từ chính chuyến đi.

Cha mẹ giao cho các con tự quản lý hành lý, sắp xếp đồ đạc cá nhân và tham gia vào những công việc nhỏ trong hành trình.

“Bạn sẽ thấy các con trưởng thành dần lên qua cách nói chuyện, vốn từ và tinh thần trách nhiệm. Nhiều người nghĩ bọn trẻ chỉ đang đi chơi, nhưng thực tế chúng học được rất nhiều", Natasha nói.

Tất nhiên, việc du lịch cùng trẻ nhỏ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Từ chuyện ăn uống đến chọn nơi nghỉ chân, cặp đôi luôn phải cân nhắc sở thích của các con. Nhưng họ cũng hy vọng những trải nghiệm mới sẽ giúp bọn trẻ cởi mở hơn với văn hóa và ẩm thực ở mỗi quốc gia đi qua.

Gia đình đã bán nhà để có tiền trang trải chi phí. Ảnh: MSN

Nhiều người xem quyết định đưa hai con nhỏ đi xuyên lục địa là táo bạo, nhưng Natasha cho rằng, di chuyển bằng ôtô lại phù hợp hơn với gia đình họ.

“Đi máy bay có quá nhiều thời gian chờ đợi. Với xe riêng, chúng tôi chủ động hơn và cũng dễ xoay xở với con nhỏ”, cô nói.

Gia đình hiện kết hợp nghỉ tại khách sạn và sinh hoạt trên chiếc xe lưu động. Lịch trình của họ không quá cứng nhắc. Các điểm dừng chân và chỗ ở thường được đặt linh hoạt tùy tình hình thực tế. Tuy nhiên, có một nguyên tắc mà cả hai luôn đặt lên hàng đầu: sức khỏe và sự an toàn của các con.

“Trước đây khi chỉ có hai vợ chồng, chúng tôi khá ngẫu hứng. Nhưng giờ mọi thứ đều phải ưu tiên an toàn, ví dụ như tuyệt đối không lái xe ban đêm", cô nói.

Giấc mơ thành hiện thực

Đối với Natasha và Shahrom, đây không đơn thuần là một chuyến du lịch, mà là khoảng thời gian quý giá trước khi các con bước vào giai đoạn học tập chính thức.

“Năm sau các bé sẽ vào tiểu học, nên đây gần như là cơ hội cuối cùng để cả gia đình có thể cùng nhau thực hiện chuyến đi dài như thế này", anh Shahrom nói.

Giữa những cung đường xa lạ, những bữa ăn vội và những đêm nghỉ trên xe, gia đình nhỏ đang tận hưởng từng khoảnh khắc trước khi trở lại nhịp sống thường nhật ở Singapore.

“Với tôi, đây là giấc mơ trở thành hiện thực", anh chia sẻ.