Người đàn ông bật khóc khi con riêng của vợ gọi là bố. Ảnh: People

Cô dâu Jessica (30 tuổi) và chú rể Marcos Padilla (33 tuổi) cùng quan khách trải qua khoảnh khắc khó quên trong đám cưới tại Mỹ.

Khi Marcos đứng tại lễ đường chờ đợi Jessica tiến vào, một đoạn ghi âm bất ngờ được phát lên, khiến không khí buổi lễ trở nên xúc động, quan khách trong hôn trường không cầm được nước mắt.

Trong đoạn ghi âm, Zoe Avile – con gái riêng của cô dâu Jessica, đã gửi đến Marcos những lời nhắn chân thành và đầy cảm xúc.

Cô bé chia sẻ rằng, ngay từ lúc 2 tuổi đã luôn xem Marcos như cha ruột của mình, nhưng khi lớn lên lại ngần ngại gọi anh là “bố”. Đến hôm nay, cô bé cho biết đã vượt qua sự e dè đó để chính thức thừa nhận tình cảm thiêng liêng này, People đưa tin ngày 4/5.

"Chào bố. Khi con mới gặp bố, con kính trọng, coi bố như người thân. Khi lớn lên, con từng sợ gọi bố là bố. Nhưng bây giờ con không còn sợ nữa, vì bố chính là bố của con", Zoe Avile nói trong đoạn ghi âm.

Cô bé cũng gửi lời cảm ơn Marcos vì tình yêu thương dành cho mình và mẹ, đồng thời bày tỏ sự trân trọng sâu sắc.

Đặc biệt, Zoe Avile còn khiến cả hôn trường bật cười xen lẫn xúc động khi kết thúc lời nhắn bằng câu: “À mà nhân tiện, mẹ trông rất xinh".

Nghe lời nhắn từ con, Marcos xúc động bật khóc. Ở phía cuối lễ đường, Zoe cũng bật khóc, vừa bước đi vừa rải cánh hoa.

Cô dâu Jessica cho biết, đây là một bất ngờ do chính cô và con gái cùng chuẩn bị dành tặng Marcos trong ngày trọng đại.

“Con bé luôn muốn gọi anh ấy là bố nhưng lại khá rụt rè. Nó rất yêu quý và tôn trọng anh ấy. Chúng tôi đã cùng nhau lên ý tưởng để biến khoảnh khắc này thành một điều thật ý nghĩa", Jessica chia sẻ.

Marcos đã bước vào cuộc sống của Zoe từ năm 2017 và theo thời gian, mối quan hệ giữa họ dần trở nên gắn bó như cha con ruột. Anh luôn hiện diện trong mọi cột mốc quan trọng của cô bé, từ những điều nhỏ nhặt đến những sự kiện lớn trong đời.

Khoảnh khắc Zoe chính thức gọi Marcos là “bố” tại lễ cưới đã khiến cả khán phòng lặng đi. Nhiều khách mời cho biết, họ không thể kìm được nước mắt trước tình cảm chân thành của hai cha con.

“Gần như tất cả khách mời đều đã khóc. Ngay cả trên mạng xã hội sau đó, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều lời chúc từ mọi người", Jessica chia sẻ thêm.