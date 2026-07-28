Chiều 28/7, trao đổi P.V Báo VietNamNet, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến nay ghi nhận 84 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một tiệm trên địa bàn xã Nam Ban Lâm Hà. Trong đó, còn 37 người đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà (7 người) và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng (30 người), số còn lại đã xuất viện.

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng sau khi ăn bánh mì. Ảnh: Vân Ngọc

Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, đơn vị nhận báo cáo từ Trạm Y tế xã Nam Ban Lâm Hà về việc nhiều bệnh nhân nhập viện từ hôm 26/7 đến nay với đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy. Bước đầu được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột, tiếp tục theo dõi để xác định nguyên nhân có thể do ngộ độc thực phẩm.

Ngay sau đó, Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cử đoàn công tác đến hiện trường để điều tra. Qua xác minh ban đầu, tất cả bệnh nhân đều ăn bánh mì mua tại cơ sở này vào sáng 25 và 26/7. Trong 2 ngày, chủ cơ sở bán khoảng 110 ổ bánh mì.

Các bệnh nhân có tình trạng sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng.

Khi xảy ra sự việc, UBND xã Nam Ban Lâm Hà đã lập biên bản, yêu cầu cơ sở bánh mì tạm dừng hoạt động kinh doanh để phục vụ công tác điều tra.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng tiếp nhận 7 mẫu thực phẩm gồm: Thịt nướng, pate, sốt trứng, sốt thịt, giò thịt nguội, dưa leo và củ cải chua để gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc và nguyên nhân vụ việc, đồng thời theo dõi sát tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân.