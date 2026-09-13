Sáng 13/9, Sở Y tế TP Huế vừa có báo cáo nhanh liên quan đến vụ nghi ngộ độc tại Công ty Dệt may Scavi Huế, tính đến 7h sáng 13/9, có 192 người đã phải nhập viện điều trị.

Trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận 172 trường hợp và Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp nhận 20 trường hợp.

Các bệnh nhân đến cơ sở y tế với các triệu chứng như sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng. Chẩn đoán ban đầu viêm dạ dày ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh nhân trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: B.V.

Hiện tại có 11 bệnh nhân đã được ra viện, 181 bệnh nhân đang được điều trị, theo dõi, điều trị trong tình trạng sức khỏe tạm ổn định.

Trước đó, chiều 12/9, Sở Y tế TP Huế đã đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống của bếp ăn tập thể tại Công ty SCAVI Huế do Công ty TNHH MTV Huế Thành cung cấp, cho đến khi xác định được nguyên nhân. Đồng thời yêu cầu Công ty Scavi Huế phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế TP Huế khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và làm rõ nguyên nhân. Cục yêu cầu các cơ sở điều trị tập trung nguồn lực, tích cực điều trị bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Cơ quan này cũng đề nghị tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguồn cung cấp nguyên liệu và thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; đồng thời lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm, cần xử lý nghiêm và công khai kết quả nhằm kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển và bảo quản; thực hiện nghiêm việc kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm.