Ngày 12/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trước tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn TP Đồng Nai còn diễn biến phức tạp, đơn vị triển khai kế hoạch tăng cường lực lượng, phối hợp với Công an Đồng Nai bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung trên các quốc lộ 1A, 20.

641 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong 8 tháng

Theo thống kê của Cục CSGT, trong 8 tháng năm 2026 (từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/8/2026), trên địa bàn Đồng Nai xảy ra 641 vụ tai nạn giao thông, làm 432 người chết, 306 người bị thương; tăng 56 vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, riêng lĩnh vực giao thông đường bộ xảy ra 639 vụ, làm 431 người chết, 305 người bị thương.

Đáng chú ý, quốc lộ 1A xảy ra 71 vụ, làm 53 người chết, 42 người bị thương; quốc lộ 20 xảy ra 42 vụ, làm 26 người chết, 19 người bị thương.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Đồng Nai. Ảnh: CACC

Để góp phần kiềm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông, Cục CSGT sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; khảo sát, phát hiện những bất cập về tổ chức giao thông, các điểm thường xuyên xảy ra tai nạn để kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục.

Cục CSGT thành lập 2 tổ công tác phối hợp với lực lượng CSGT Đồng Nai tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các quốc lộ 1A, 20. Đối tượng kiểm soát là người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, tập trung vào xe ô tô khách, ô tô tải, xe đầu kéo, xe mô tô và xe gắn máy.

CSGT tập trung xử lý một số hành vi vi phạm

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp hóa trang, phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Trong đó, tập trung xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt không đúng quy định; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; chuyển làn, chuyển hướng không đúng quy định; đi ngược chiều; sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện.

Cục CSGT thành lập 2 tổ công tác phối hợp cùng Công an Đồng Nai để tuần tra, kiểm soát. Ảnh: CACC

Đối với phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm về điều kiện hoạt động vận tải, chở hàng quá tải, quá khổ giới hạn, chở quá số người quy định; vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và các hành vi vi phạm khác.

Cùng với tuần tra trực tiếp trên tuyến, Cục CSGT sẽ tăng cường theo dõi dữ liệu phương tiện, thiết bị giám sát hành trình; tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm để thông báo cho lực lượng chức năng dừng phương tiện kiểm soát, xác minh, xử lý theo quy định.

Kế hoạch được thực hiện từ ngày 15/9 đến 14/10. Sau khi kết thúc, Cục CSGT sẽ đánh giá kết quả để đề ra phương hướng thực hiện, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân trên các tuyến giao thông trọng điểm tại Đồng Nai.