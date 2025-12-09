Đột ngột hôn mê sau cữ thuốc bạn đưa

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết trung tâm vừa cấp cứu một nam thanh niên 19 tuổi (trú tại Hà Nội). Bệnh nhân từng hút thuốc lá điện tử suốt 3 năm và đã chủ động bỏ từ cuối năm 2024 khi nghe thông tin về việc cấm thuốc lá điện tử.

Tuy nhiên, cuối tuần vừa qua, khi đến nhà bạn chơi, thấy bạn bè đều sử dụng vape (thuốc lá điện tử) để “giải trí”, nam thanh niên đã thử lại. Chỉ sau vài hơi, bệnh nhân bất ngờ ngã quỵ và co giật. Khi vào viện, người này trong tình trạng hôn mê và suy thận cấp.

Trước đó không lâu, một nam sinh 17 tuổi cũng nhập viện cấp cứu vì ngộ độc vape. Kiểm tra sản phẩm, bác sĩ phát hiện chứa ma túy tổng hợp. Bệnh nhân không chỉ ngộ độc hai loại ma túy trong mẫu vape mà còn bị suy thận.

Theo thông tin từ gia đình, nam sinh trên nghiện thuốc lá điện tử từ năm 13 tuổi, sau đó sử dụng cả thuốc lá điếu và lệ thuộc vào cả hai. Gần đây, sau khi hút vape, nam sinh co giật và rơi vào hôn mê. Các bác sĩ ghi nhận tổn thương não và phổi. Sau điều trị, bệnh nhân tỉnh lại nhưng trí nhớ giảm nặng, phổi rối loạn thông khí tắc nghẽn nghiêm trọng.

Bác sĩ Nguyên cảnh báo thuốc lá điện tử đang trở thành mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng tại Việt Nam khi số ca ngộ độc, tổn thương phổi và tai biến liên quan sản phẩm này liên tục gia tăng.

Sản phẩm không hề an toàn như quảng cáo mà chứa hàng nghìn hóa chất độc hại, nhiều chất đã được chứng minh gây ung thư, tổn thương tim mạch, rối loạn thần kinh và gây nghiện mạnh.

Theo phân tích, nicotine trong vape có nồng độ cao hơn nhiều so với thuốc lá thường. Dạng nicotine muối giúp giảm kích ứng đường hô hấp, khiến người dùng dễ hít lượng lớn khói hóa chất mà không nhận ra nguy hiểm.

Bác sĩ Nguyên nhấn mạnh nicotine là chất gây nghiện mạnh, ảnh hưởng tim mạch, não bộ, hệ tiêu hóa, sinh sản và làm tăng nguy cơ ung thư. Ở người trẻ, nicotine tác động trực tiếp đến sự phát triển não, làm giảm khả năng tập trung và ghi nhớ.

Từ ung thư đến phổi “bỏng ngô”

Một nguy cơ lớn khác là hỗn hợp hóa chất trong hơi vape. Khi bị nung nóng, propylene glycol và glycerin tạo ra formaldehyde, acrolein, acetaldehyde - những chất gây ung thư và tổn thương phổi. Hơi thuốc còn chứa kim loại nặng như chì, cadmium, niken, crom; hàng nghìn hương liệu tổng hợp và nhiều hợp chất hữu cơ bay hơi vốn không được phép sử dụng qua đường hít. Một số hương liệu như diacetyl có thể gây bệnh phổi “bỏng ngô” - tổn thương tiểu phế quản không hồi phục.

Tác động của thuốc lá điện tử lên cơ thể đã được ghi nhận rõ ràng: Tăng phản ứng đường thở, gây hen, viêm phế quản mạn, COPD; làm chết sớm tế bào nội mạc mạch máu, gây cứng động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Về miễn dịch, hơi thuốc làm giảm khả năng chống vi khuẩn, virus và thay đổi biểu hiện của hơn 300 gene miễn dịch, khiến người dùng dễ nhiễm trùng nặng hơn. Các nghiên cứu cũng cho thấy hít thụ động hơi vape gây hại không kém hút thuốc lá thường, đặc biệt ở trẻ em.

Đáng lo ngại nhất là tình trạng vape bị sử dụng như phương tiện đưa ma túy tổng hợp vào cơ thể. Các chất nguy hiểm được phát hiện gồm Mdmb-butinaca, Adb-butinaca, nhiều loại cần sa tổng hợp và các chất hướng thần thế hệ mới. “Người dùng vape có nguy cơ sử dụng ma túy cao gấp 3,5 lần so với người không dùng”, bác sĩ Nguyên cho biết.

