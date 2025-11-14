Ngày 13/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) liên tiếp ra các quyết định thu hồi 45 loại mỹ phẩm gồm dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da, toner... của Công ty Phát Anh Minh và Công ty Quốc tế Đại Cát Á do không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm.

Cụ thể, Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á (Phú Nhuận, TPHCM) bị thu hồi 22 sản phẩm. Trong số này có các nhãn: Sản phẩm dưỡng da Queendoes essential PDRN serum, The Skin house crystal whitening plus serum; Queendoes lucia serum, The Sin house wrinkle collagen toner. Ngoài ra, còn có kem DR.IASO triple-m hydrating cream hay sản phẩm khác như Hyaluronic 6000 ampoule, Snail mucin 5000 AmPoule...

Công ty TNHH Phát Anh Minh (Thanh Trì, Hà Nội) bị thu hồi 23 sản phẩm. Trong số này có các loại dầu xả Gemlites Cocoa Quartz Colorditioner, BondFix Conditioner, Viral Rose Gold Colorditioner. Ngoài ra còn có kem đánh răng Lion Kids’Toothpaste Strawberry, hoặc Viral Hot Pink Colorwash, Medicinal Medicinal Salt...

Cả hai công ty đều kinh doanh mỹ phẩm nhưng không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm quy định. Vì vậy, doanh nghiệp phải ngừng bán, thu hồi các sản phẩm trên và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/11.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trên.