Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty TNHH đầu tư và thương mại Japan Connection ở Hà Nội số tiền 75 triệu đồng, buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 9 sản phẩm mỹ phẩm.

Công ty TNHH đầu tư và thương mại Japan Connection địa chỉ trụ sở chính: Số nhà V1-A02, Lô đất TTDV 01, Khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, TP Hà Nội.

Danh sách các sản phẩm bị thu hồi và buộc tiêu hủy. Ảnh chụp màn hình.

Theo Cục Quản lý Dược, Công ty TNHH đầu tư và thương mại Japan Connection bị xử phạt do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Hành vi trên vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 21 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ.

Cục Quản lý Dược cho biết thêm, công ty còn có 1 tình tiết tăng nặng do có 9 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi cùng thời điểm kiểm tra (theo quy định tại khoản 5 Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 21 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ.

Công ty TNHH đầu tư và thương mại Japan Connection buộc phải thu hồi, tiêu hủy toàn bộ 9 sản phẩm mỹ phẩm do cơ sở đứng tên công bố. Đề nghị công ty phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định có hiệu lực.

