Ngày 13/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có văn bản gửi các Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc sản phẩm LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+, do xác định là hàng giả.

Sản phẩm này do Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B ở xã Vĩnh Thành (tỉnh Phú Thọ) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Công ty SINDO P&G CO., Ltd ở Incheon, Hàn Quốc sản xuất.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy chỉ số SPF thực tế của sản phẩm thấp hơn 70% so với công bố. Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ kết luận đây là hàng giả.

Sản phẩm được bán trên các sàn thương mại điện tử. Ảnh chụp màn hình.

Cục Quản lý Dược đề nghị các Sở y tế tăng cường công tác truyền thông, thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và tuyên truyền cho người dân trên địa bàn để không kinh doanh, sử dụng sản phẩm vi phạm; trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm và báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm nêu trên.

Tiến hành thu hồi sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. Chỉ đạo Trung tâm kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn; thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận các thông

tin về mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối, sử dụng sản phẩm; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm vi phạm. Gửi báo cáo thu hồi sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/11/2025. Sở Y tế tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm giám sát việc thu hồi của doanh nghiệp này.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty C&B trong 6 tháng.

Lời mỹ miều về loại kem chống nắng khiến ông Nguyễn Quốc Vũ bị bắt Công ty của Nguyễn Quốc Vũ - chồng ca sĩ Đoàn Di Băng liên quan đường dây sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.được quảng cáo có chỉ số SPF 50, nâng tông da. Tuy nhiên, thực tế, chỉ số SPF chỉ đạt 25,82.