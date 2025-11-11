Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức vừa ký quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 782/ĐKKDD-BYT ngày 12/12/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Y dược Công nghệ cao T&T (tên mới: Công ty Cổ phần Dược phẩm và Thiết bị Y tế Xanh).

Công ty có địa chỉ trụ sở chính ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược: Số 12 phố Tràng Thi, phường Hàng Trống, Hà Nội. Địa điểm kinh doanh: Số 302 đường Ngọc Hồi, Hà Nội.

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược: Dược sĩ đại học Lê Mạnh Hùng; Chứng chỉ hành nghề dược số: 01747/HNO-CCHND do Sở Y tế Thành phố Hà Nội cấp ngày 16/12/2013.

Phạm vi kinh doanh: Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc.

Lý do thu hồi là công ty có văn bản thông báo ngừng hoạt động kinh doanh dược. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành - ngày 10/11/2025.

