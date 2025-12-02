Giải báo chí năm nay do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo; Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và Agribank tổ chức thực hiện.

Đến ngày 15/11 – hạn cuối nhận bài – Ban Tổ chức đã tiếp nhận 1.866 tác phẩm hợp lệ, gồm 1.300 bài báo in, báo điện tử và 566 tác phẩm phát thanh – truyền hình.

Sau vòng sơ khảo, 60 tác phẩm được chọn vào chung khảo. Hội đồng giám khảo sau đó quyết định trao giải cho 34 tác phẩm, gồm 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 10 giải Khuyến khích và 12 giải Chuyên đề. Giải A có mức thưởng 50 triệu đồng.

Theo Ban Tổ chức, phần lớn tác phẩm dự thi phản ánh quá trình chuyển đổi nông nghiệp sang mô hình kinh tế đa giá trị, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp xanh, đồng thời khắc họa rõ nét vai trò chủ thể của người nông dân. Nhiều tác phẩm điều tra cũng đi sâu vào các bất cập, tồn tại trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, Trưởng Ban Tổ chức giải, cho biết năm thứ ba tổ chức, giải tiếp tục thu hút số lượng lớn tác phẩm, cho thấy đề tài nông nghiệp vẫn giữ sức hút mạnh với báo chí. Ông cũng cho biết Ban Tổ chức sẽ nghiên cứu điều chỉnh cơ cấu giải ở mùa tiếp theo để mở rộng số lượng tác phẩm được vinh danh.

45 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất được lựa chọn để trao Giải báo chí Nông nghiệp - nông dân, nông thôn lần thứ 3. Ảnh: BTC.

Năm 2025, Ban Tổ chức bổ sung hạng mục “Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam”, nhân kỷ niệm thành lập Hội (1930–2025). Cuộc thi diễn ra từ 14/4 đến 15/11, thu hút hàng trăm bài dự thi.

Kết quả, Ban Giám khảo chọn 11 tác phẩm để trao giải, gồm 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích.

Các bài dự thi tập trung khai thác lịch sử hình thành và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam; vai trò của nông dân trong từng giai đoạn cách mạng; những phong trào thi đua, hoạt động hội trong gần 40 năm đổi mới; đồng thời nêu kiến nghị đổi mới phương thức hoạt động của Hội trong bối cảnh tinh gọn bộ máy và hội nhập quốc tế.

Nhiều tác phẩm tái hiện sinh động các sự kiện lịch sử, phong trào nông dân trước năm 1945, trong kháng chiến chống Pháp; hoạt động của Hội Nông dân giải phóng miền Nam và khu V; cũng như đóng góp của nông dân trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế sau 1975.

Theo Ban Tổ chức, tổng giá trị giải thưởng của Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 2025 và Cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam là 515 triệu đồng.

Tối 5/12, 45 tác phẩm từ hai hoạt động này sẽ được công bố và trao giải trong chương trình truyền hình trực tiếp.