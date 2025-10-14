Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan và trải nghiệm các hoạt động tại triển lãm thành tựu Báo chí – Xuất bản TPHCM trong ngày khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất.

Điểm nhấn của triển lãm là khu trưng bày xếp sách nghệ thuật. Trong ảnh là mô hình Bến Nhà Rồng được tạo hình từ các đầu sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tái hiện hình ảnh Nhà giàn DK1. Nhà giàn DK1 là cụm dịch vụ Kinh tế - Khoa học kỹ thuật được Việt Nam xây dựng dưới dạng các nhà giàn, trên thềm lục địa phía Nam đất nước, cách đất liền khoảng 250 - 350 hải lý.

Mô hình sách tái hiện Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (cũ). Những hình tượng này mang thông điệp về tinh thần sáng tạo, ý chí bền bỉ và khát vọng vươn lên của TPHCM trong thời kỳ đổi mới.

Triển lãm giới thiệu hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí, hình ảnh và tư liệu đặc sắc, phản ánh sinh động chặng đường phát triển năng động, sáng tạo của nền Báo chí - Xuất bản Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số. Nhiều cơ quan báo chí Trung ương và TPHCM đã phát hành các ấn phẩm chuyên đề đặc biệt chào mừng Đại hội, thể hiện tinh thần thi đua sôi nổi, ý chí đổi mới và niềm tin hướng về Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất.

Triển lãm được thiết kế hiện đại, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và ứng dụng công nghệ số.

Ở lĩnh vực báo chí, nhiều mô hình tòa soạn hội tụ, hệ thống dữ liệu số và công nghệ phát thanh - truyền hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được giới thiệu, giúp khách tham quan trải nghiệm quy trình sản xuất tin tức hiện đại.

Nhiều màn hình được bố trí cho phép khách tham quan tương tác trực tiếp với các sản phẩm truyền thông của Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV).

Triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản không chỉ là hoạt động chào mừng Đại hội, mà còn là biểu tượng của tinh thần hội nhập và khát vọng chuyển mình của TPHCM trong giai đoạn mới. Mỗi ấn phẩm, mỗi không gian trưng bày là một câu chuyện về đổi mới, về cách ngành văn hóa - truyền thông góp phần làm giàu bản sắc thành phố, đưa tri thức và thông tin đến gần hơn với công chúng.