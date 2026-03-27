Sáng 27/3, Bộ Y tế cho biết, theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong gần 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận khoảng 25.094 ca mắc tay chân miệng, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Con số này cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (khoảng 4.900 ca), cho thấy dịch bệnh đang có xu hướng gia tăng đáng lo ngại.

Trước tình hình trên, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch.

Trong tổng số ca mắc, khu vực phía Nam chiếm tỷ lệ lớn với 18.031 trường hợp, tương đương 71,9% cả nước. Đáng chú ý, bệnh chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99,3%), trong đó nhóm trẻ từ 1-5 tuổi, lứa tuổi đi nhà trẻ, mẫu giáo chiếm tới 92,7%.

Một trẻ cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM). Ảnh: BVCC.

Theo Bộ Y tế, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lưu hành quanh năm, lây qua đường tiêu hóa và xuất hiện ở hầu hết các địa phương. Bệnh thường gia tăng vào các thời điểm giao mùa, đặc biệt từ tháng 3-5 và 9-10 hàng năm.

Để chủ động kiểm soát dịch, Cục Phòng bệnh yêu cầu các địa phương đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức người dân về các biện pháp phòng bệnh như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, ăn uống hợp vệ sinh, giữ gìn môi trường sống sạch sẽ.

Ngành y tế cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại trường học, đặc biệt là nhà trẻ và mẫu giáo. Các cơ sở này cần duy trì “3 sạch” gồm ăn sạch, ở sạch, bàn tay sạch; thường xuyên vệ sinh lớp học, đồ chơi và bề mặt tiếp xúc hằng ngày.

Bên cạnh đó, các địa phương phải tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý kịp thời ổ dịch, tránh lây lan diện rộng. Các cơ sở điều trị cần tổ chức tốt phân tuyến, hạn chế tối đa ca nặng và tử vong, đồng thời phòng ngừa lây nhiễm chéo với các bệnh khác như sởi, viêm phổi và bệnh hô hấp.

Bộ Y tế cũng yêu cầu duy trì chế độ báo cáo, khai báo dịch bệnh đầy đủ, đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

