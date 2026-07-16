Ngày 16/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, tối 11/7, Tổ công tác liên ngành 191 Công an tỉnh tuần tra trên tuyến đường tỉnh ĐT.317G (xã Tu Vũ).

Đến khoảng 23h20 cùng ngày, Tổ Công tác phát hiện 5 đối tượng đi trên 2 xe mô tô chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, mang theo kiếm và gậy tuýp sắt.

5 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành, tăng ga bỏ chạy, lạng lách, đánh võng và dùng kiếm chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau đó, nhóm này chia thành hai hướng tẩu thoát, vứt lại một thanh kiếm trên đường.

Xác định vụ việc có tính chất manh động, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét.

Thực nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Bước đầu xác định, các đối tượng gồm Nguyễn Hoàng Anh, Phí Minh Quân, Vũ Anh Hào, Phạm Xuân Quyết và Nguyễn Quang Đức (SN 2008-2009, trú tỉnh Phú Thọ).

Sau khi gây ra vụ việc, các đối tượng rời khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Sau gần 48 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự xác định nơi lẩn trốn của nhóm này tại thành phố Hà Nội và triệu tập toàn bộ về làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm.

Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.