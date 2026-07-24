Theo thống kê của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế), từ đầu năm tới nay, cả nước đã ghi nhận 39 ca tử vong do bệnh dại, trung bình mỗi tuần có hơn 1 ca tử vong. Trong đó, miền Nam ghi nhận 20 trường hợp, tiếp đến là miền Bắc với 10 ca và khu vực Miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận 9 ca.

Dữ liệu tại 24 tỉnh, thành phố cũng cho thấy dịch bệnh dại trên động vật đang có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái khi số ổ dịch, số động vật mắc bệnh, chết và tiêu hủy đều gia tăng rõ rệt.

Tại hội nghị tập huấn “Từng bước chuyển đổi sinh kế bền vững: Từ buôn bán, giết mổ chó mèo sang các ngành nghề phát triển bền vững, an toàn văn minh” do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức vào ngày 24/7, ông Cấn Xuân Minh, Phó trưởng phòng quản lý dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội cho biết, tổng đàn chó mèo của Thành phố rất lớn với gần 360.000 con.

Ông Minh nhấn mạnh, từ năm 2023 đến nay Hà Nội chưa ghi nhận ca tử vong trên người do bệnh dại nhưng tình hình dịch bệnh trên động vật vẫn diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, địa bàn Thủ đô đã xuất hiện 8 ổ dịch tại 6 xã, đều xuất phát từ chó.

Ông Cấn Xuân Minh chia sẻ tại thông tin. Ảnh: N. Huyền

Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết thêm, trung bình mỗi tháng có tới 5.000 người phải đi khám, tư vấn và điều trị dự phòng bệnh dại, phân bố rải rác ở 126 xã, phường. Điều này phản ánh chi phí dành cho công tác phòng bệnh ở người hiện nay rất lớn.

Tại TPHCM, trong 6 tháng đầu năm, địa phương này đã ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại. Các nạn nhân đều không tiêm vắc xin phòng dại cũng như huyết thanh kháng dại, có tới 40% trường hợp xử trí vết thương không đúng cách sau khi bị động vật cắn.

Các chuyên gia nhấn mạnh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến các trường hợp tử vong do bệnh dại ở người. Nguyên nhân trực tiếp thường xuất phát từ việc người bị động vật nghi dại cắn không đi tiêm vắc xin hoặc huyết thanh kháng dại, tiêm quá muộn, không đủ liều, tiêm không đúng chỉ định, tự ý điều trị bằng các loại thuốc nam.

Bên cạnh đó, công tác quản lý đàn chó, mèo ở nhiều nơi vẫn còn lỏng lẻo. Tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng dại trên đàn chó, mèo hiện đạt mức rất thấp, chỉ khoảng 50% tổng đàn. Chính điều này khiến nguy cơ lây truyền bệnh dại từ động vật sang người luôn chực chờ và khả năng tiếp tục ghi nhận các ca tử vong.

Đáng lưu ý, khi một người phát bệnh dại thì tỷ lệ tử vong là 100%, tuy nhiên mối nguy này có thể phòng ngừa nếu người dân xử trí vết thương đúng cách và tiêm phòng kịp thời.

Để bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân cần chủ động tiêm vắc xin phòng dại cho tất cả chó, mèo nuôi, đảm bảo tiêm đầy đủ và tiêm nhắc lại theo đúng hướng dẫn của ngành thú y. Trong sinh hoạt hằng ngày, người dân không nên đùa nghịch, chọc phá chó mèo và cần tránh tiếp xúc với những con vật có biểu hiện bất thường, đặc biệt phải giám sát chặt chẽ trẻ em.