Khoảng 6h ngày 21/7, trong chuyến tham quan tại TP Đồng Hới (Quảng Bình), đoàn cán bộ Y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang khi đang ở bờ biển Nhật Lệ thì phát hiện một nạn nhân vừa được lực lượng cứu hộ đưa từ dưới biển lên trong tình trạng ngưng tuần hoàn, nguy kịch.

Ngay lập tức, với phản xạ chuyên môn, ê-kíp gồm 5 y bác sĩ và điều dưỡng đã lao tới phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương cấp cứu nạn nhân.

Nhóm y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang phối hợp nhịp nhàng cùng lực lượng chức năng địa phương ép tim, bóp bóng, truyền nước cứu nạn nhân. Ảnh: Chụp màn hình

5 nhân viên y tế (gồm 2 bác sĩ, 3 điều dưỡng) phân công nhiệm vụ nhịp nhàng: Người ép tim ngoài lồng ngực, người bóp bóng hỗ trợ hô hấp, người đặt nội khí quản... Mọi thao tác được thực hiện khẩn trương, chính xác bằng bản lĩnh và kinh nghiệm cấp cứu dày dặn.

Sau khoảng 10 phút nỗ lực chạy đua với thời gian, nạn nhân đã có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn.

BS.CKI Đào Văn Đại, Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang), người trực tiếp tham gia cứu chữa cho biết, du khách sau đó đã qua cơn nguy kịch và được lực lượng cấp cứu 115 địa phương đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo bác sĩ Đại, thời gian "vàng" để cứu sống người bị đuối nước chỉ tính bằng từng phút. Do đó, việc phát hiện sớm và sơ cứu đúng kỹ thuật ngay tại hiện trường đóng vai trò quyết định đến khả năng sống sót cũng như giảm thiểu tối đa nguy cơ di chứng cho người bệnh.