Theo Cục Phòng bệnh, virus Adeno có thể gây bệnh quanh năm ở mọi lứa tuổi, thường dẫn đến viêm đường hô hấp (sốt, ho, đau họng, sổ mũi), viêm kết mạc mắt, rối loạn tiêu hóa... Phần lớn bệnh nhân diễn biến nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, bệnh có thể chuyển nặng ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch.

Virus lây qua dịch tiết đường hô hấp, nước mắt, tiếp xúc trực tiếp hoặc qua đồ dùng, bề mặt bị nhiễm virus. Đáng chú ý, virus dễ lây lan tại các môi trường sinh hoạt tập trung như gia đình, trường học, khu vui chơi và bể bơi nếu điều kiện vệ sinh, xử lý nước không đảm bảo.

Trẻ mắc virus Adeno đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: V. Hiếu

Cục Phòng bệnh lưu ý, đau mắt đỏ (viêm kết mạc) do nhiều nguyên nhân gây ra và virus Adeno chỉ là một trong số đó. Người dân tuyệt đối không tự xác định nguyên nhân hay tự mua thuốc điều trị khi chưa có tư vấn từ nhân viên y tế.

Đặc biệt, đang trong dịp nghỉ hè, du lịch và các hoạt động tập trung đông người (lớp học, khu vui chơi, bơi lội), cơ hội tiếp xúc gần và lây truyền bệnh gia tăng, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân cần chủ động nhưng không hoang mang, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống.

Vệ sinh cá nhân: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt sau khi tiếp xúc với người bệnh hoặc dịch tiết. Hạn chế đưa tay chưa rửa lên mắt, mũi, miệng.

Không dùng chung đồ dùng: Không dùng chung khăn mặt, khăn tắm, gối, chăn, kính mắt, mỹ phẩm, thuốc nhỏ mắt... Giặt riêng và phơi khô các vật dụng cá nhân.

Vệ sinh môi trường: Thường xuyên lau sạch bề mặt tiếp xúc, duy trì vệ sinh nguồn nước và bể bơi.

Theo dõi sức khỏe: Khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng hoặc đau mắt đỏ, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.