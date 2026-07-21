Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa cấp cứu bé trai 15 tháng bị suy đa cơ quan nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ đốt khoảng 60 nốt trên cơ thể.

Theo thông tin từ gia đình, bệnh nhi N.X.L (15 tháng tuổi, xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) trong lúc đi chơi cùng hai anh trai, bé không may bị ong vò vẽ đốt khoảng 60 nốt trên khắp cơ thể. Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình đưa các cháu đến Trung tâm Y tế Tân Sơn cấp cứu.

Tại đây, trẻ được truyền dịch, giảm đau, sử dụng chống viêm và kháng sinh. Tuy nhiên, sau khoảng 14 giờ, trẻ xuất hiện dấu hiệu suy đa cơ quan, bao gồm tổn thương thận cấp, suy hô hấp và tổn thương gan nên được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, phải thở oxy hỗ trợ. Qua thăm khám ghi nhận trên cơ thể bé có nhiều vết ong đốt với tổn thương hoại tử trung tâm, vùng mặt, cổ và nửa thân trên sưng nề nhiều; trẻ mệt mỏi, quấy khóc liên tục và tiểu ít.

Bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt trong những ngày nguy kịch. Ảnh: BVCC

Ngoài ra, các bác sĩ còn ghi nhận trẻ suy thận, suy gan, tiêu cơ vân cấp tính (men cơ tăng gấp >1000 lần bình thường), sốc nhiễm độc (mạch nhanh, tụt huyết áp). Đây là những dấu hiệu cho thấy tình trạng ngộ độc nặng do nọc ong đã ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ đã nhanh chóng triển khai hồi sức tích cực. Trẻ được đặt ống nội khí quản, thở máy, đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn, sử dụng kháng sinh, truyền dịch, vận mạch và áp dụng nhiều biện pháp điều trị chuyên sâu như lọc máu liên tục, điều chỉnh rối loạn điện giải, cân bằng kiềm toan và hỗ trợ chức năng các cơ quan bị tổn thương.

Sau 1 ngày lọc máu liên tục, chức năng các cơ quan bệnh nhi dần hồi phục, các chỉ số sinh tồn ổn định hơn. Đến ngày 11/7, trẻ được rút ống nội khí quản. Sau cai máy thở, trẻ tỉnh táo, tự thở tốt, ăn uống được và tiếp tục được theo dõi, điều trị. Hiện bé đã đủ điều kiện xuất viện.