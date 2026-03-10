Giá xăng tăng liên tục, có thời điểm vượt 27.000 đồng/lít khiến chi phí đi lại của nhiều gia đình đội lên đáng kể. Trong bối cảnh đó, thị trường xe máy điện bất ngờ sôi động trở lại khi ngày càng nhiều người tính đến phương án chuyển từ xe xăng sang phương tiện chạy điện.

Xe máy điện "đắt như tôm tươi"

Những ngày gần đây, tại một số cửa hàng xe máy điện ở Hà Nội, lượng khách đến tham khảo sản phẩm có dấu hiệu tăng lên. Không ít đại lý luôn trong tình trạng "quá tải" khách.

Một nhân viên bán hàng tại đại lý xe máy điện DatBike trên phố Nghi Tàm (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, những ngày gần đây lượng khách đến xem và mua xe tăng đột biến, ước tính cao gấp khoảng 3-4 lần so với thời điểm trước đó.

Tại đại lý xe máy điện DatBike trên phố Nghi Tàm (Tây Hồ, Hà Nội), những ngày gần đây lượng khách đến xem và mua xe tăng đột biến.

“Trước đây, trung bình mỗi ngày đại lý chỉ bán được khoảng 4-5 chiếc, những hôm đông khách lắm thì cũng chỉ đạt 7-8 xe. Tuy nhiên, riêng 2 ngày gần đây, lượng xe bán ra đã tăng vọt lên khoảng 20 chiếc/ngày. Với một cửa hàng xe máy điện, đây là con số rất ấn tượng”, nhân viên này chia sẻ.

Theo người này, mức giá khách hàng hướng đến trong khoảng 40-50 triệu đồng. Phần lớn khách hàng đến hỏi mua xe đều nhắc đến lý do chi phí xăng tăng cao trong thời gian gần đây, khiến nhiều người bắt đầu cân nhắc chuyển sang xe máy điện để tiết kiệm chi phí vận hành. Không ít khách trước đó chỉ ghé xem hoặc tìm hiểu thông tin, nhưng nay đã quay lại đặt mua xe.

Một đại lý xe máy điện VinFast trên đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội) cũng ghi nhận tình trạng tương tự khi lượng khách đến xem và hỏi mua xe tăng mạnh trong vài ngày gần đây. Không chỉ cửa hàng luôn trong cảnh đông khách, các kênh tư vấn từ xa như hotline cũng rơi vào tình trạng quá tải.

Đại lý xe máy điện VinFast trên đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội) cũng ghi nhận tình trạng tương tự khi lượng khách đến xem và hỏi mua xe tăng mạnh.

Nhân viên bán hàng tại đây cho biết số lượng khách tăng đột biến khiến đội ngũ tư vấn gần như phải tập trung phục vụ trực tiếp tại cửa hàng.

“Khách đến xem xe liên tục, nhiều thời điểm nhân viên phải ưu tiên tư vấn tại chỗ nên tạm thời chưa thể nghe máy hotline. Khi có cuộc gọi đến, chúng tôi thường phải hẹn khách gọi lại sau hoặc nhắn tin để trao đổi sau”, người này chia sẻ.

Theo đại diện đại lý, phần lớn khách hàng đến trong những ngày này đều quan tâm đến các dòng xe có giá dưới 30 triệu đồng như Evo hoặc Feliz vì chi phí vận hành rẻ, chỉ tốn vài nghìn đồng tiền điện cho quãng đường hàng chục km.

Tại một đại lý Honda ở đường Võ Chí Công (Hà Nội) có bán mẫu xe điện ICON e:, nhân viên cũng cho biết nhiều khách đến tham khảo mẫu xe này.

Theo nhân viên đại lý, trước đây khách hỏi về xe điện của Honda chưa nhiều, phần lớn vẫn ưu tiên các dòng xe tay ga chạy xăng quen thuộc. Tuy nhiên, khi giá xăng liên tục tăng, không ít người bắt đầu chuyển hướng sang tìm hiểu các mẫu xe điện.

Theo số liệu thị trường, Việt Nam hiện là một trong những thị trường xe máy điện tăng trưởng nhanh trên thế giới, với hàng trăm nghìn xe bán ra mỗi năm. Riêng VinFast đã bán hơn 406.000 xe máy điện trong năm 2025, cho thấy nhu cầu tăng mạnh.

Người tiêu dùng bắt đầu tính lại bài toán chi phí

Anh Nguyễn Minh Tuấn (phường Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết anh đang cân nhắc đổi chiếc xe máy xăng đã dùng hơn 6 năm sang xe điện.

“Ngày trước đổ xăng khoảng 70.000-80.000 đồng là đi được mấy ngày. Giờ mỗi lần đổ gần trăm nghìn mà đi chẳng được bao lâu. Tôi tính nếu dùng xe điện thì chi phí chắc rẻ hơn nhiều”, anh nói.

Tương tự, chị Phạm Thu Hằng, nhân viên văn phòng ở Thanh Xuân, cho biết trước đây chưa từng nghĩ đến việc mua xe điện.

“Nhưng gần đây thấy giá xăng tăng, cộng thêm nghe nói Hà Nội có thể hạn chế xe xăng trong tương lai nên tôi bắt đầu tìm hiểu xe điện”, chị Hằng cho biết.

Thị trường xe máy điện dự báo bùng nổ trong năm 2026.

Anh Hoàng Anh (xã Đông Anh, Hà Nội), nhân viên làm việc tại một nhà máy của Samsung ở Bắc Ninh, cho biết trước đây anh chủ yếu đi làm bằng xe đưa đón của công ty do quãng đường từ nhà đến nơi làm việc khá xa, chỉ thỉnh thoảng mới sử dụng xe máy cá nhân.

Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin đồn đoán về khả năng xăng dầu có thể bị hạn chế hoặc khan hiếm, khiến anh bắt đầu lo lắng về phương tiện đi lại. “Nếu chẳng may xe công ty không hoạt động hoặc cần chủ động di chuyển thì không biết có xoay xở thế nào”, anh nói.

Vì vậy, anh đã bàn với vợ tính chuyện mua thêm một chiếc xe máy điện để chủ động phương tiện đi lại trong thời gian tới, đồng thời cũng là giải pháp tiết kiệm chi phí nhiên liệu nếu giá xăng tiếp tục tăng.

Thực tế, xu hướng chuyển sang xe điện không chỉ xuất phát từ chi phí nhiên liệu. Các nghiên cứu cho thấy Việt Nam đang là một trong những thị trường xe điện hai bánh phát triển nhanh nhất khu vực, với doanh thu thị trường dự báo có thể đạt khoảng 7 tỷ USD vào năm 2030, tăng trưởng trung bình khoảng 18% mỗi năm.

Ngoài ra, nhiều chính sách môi trường và kế hoạch hạn chế xe xăng tại các đô thị lớn cũng đang thúc đẩy xu hướng này.

