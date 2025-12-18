Càng về cuối năm, các gara ô tô lại bước vào mùa cao điểm khi nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa và làm đẹp xe của người dân tăng mạnh. Nhiều chủ xe sẵn sàng chi ra hàng chục triệu đồng để bảo dưỡng, "tút tát” toàn diện, mong chiếc xe vận hành ổn định, êm mượt trong những ngày năm mới.

Với những mẫu ô tô bình dân đã sử dụng nhiều năm, thường được giới tài xế gọi vui là "xe cỏ”, việc bảo dưỡng trước mỗi chuyến đi xa cần được tính toán cẩn trọng. Khi giá trị xe cũ chỉ còn ở mức khoảng 100-300 triệu đồng, chủ xe không nhất thiết phải sửa chữa toàn diện, nhưng vẫn nên ưu tiên kiểm tra và chăm sóc kỹ một số hạng mục quan trọng nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế rủi ro trên hành trình.

"Xe cỏ" cần được chăm sóc đặc biệt một số bộ phận để yên tâm hơn cho những chuyến đi xa. Ảnh: Hoàng Hiệp

Dưới đây là 5 hạng mục chủ xe nên ưu tiên quan tâm trước khi đưa “xe cỏ” đi xa:

1. Hệ thống phanh

Phanh xe là bộ phận liên quan trực tiếp đến an toàn nhưng lại thường bị bỏ qua nếu chưa có dấu hiệu bất thường. Trên xe cũ, bố phanh có thể bị mòn không đều, đĩa phanh chai cứng hoặc dầu phanh đã xuống cấp theo thời gian.

Những vấn đề này không phải lúc nào cũng thể hiện rõ trong điều kiện đi lại hằng ngày, nhưng khi chạy đường dài, đèo dốc hoặc tải nặng, hiệu quả phanh có thể giảm đáng kể.

Trước các chuyến đi xa, chủ xe nên yêu cầu gara kiểm tra tổng thể hệ thống phanh, từ bố phanh, đĩa phanh đến dầu phanh và các chi tiết liên quan. Việc vệ sinh, bảo dưỡng hoặc xử lý sớm sẽ giúp phanh hoạt động ổn định, hạn chế cảm giác phanh kém, phanh rung – những tình huống dễ gây căng thẳng khi lái xe đường dài.

2. Hệ thống làm mát

Với xe đã sử dụng trên 10 năm, hệ thống làm mát là một trong những hạng mục dễ xuống cấp nhưng lại có vai trò sống còn với động cơ. Chỉ cần nước làm mát bị rò rỉ, hao hụt hoặc bơm nước hoạt động kém, động cơ có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng quá nhiệt khi vận hành liên tục.

Do đó, ngoài việc kiểm tra mức nước làm mát, chủ xe nên chú ý đến các đường ống dẫn, két nước, nắp két và bơm nước. Nếu phát hiện dấu hiệu ẩm ướt, cặn bẩn hoặc hao nước bất thường, cần xử lý sớm thay vì “đi được đến đâu hay đến đó”.

3. Các chi tiết ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nổ máy và vận hành

Kim phun, họng hút, bu-gi và lọc gió là những bộ phận nhỏ nhưng tác động lớn đến khả năng vận hành của xe. Trên các mẫu xe cũ, cặn bẩn tích tụ lâu ngày có thể khiến xe ì, hao xăng, khó nổ hoặc rung giật nhẹ khi tăng tốc.

Việc vệ sinh định kỳ những hạng mục này giúp động cơ làm việc trơn tru hơn, phản hồi ga tốt hơn và giảm tiêu hao nhiên liệu. Với xe đã nhiều năm sử dụng, chu kỳ vệ sinh nên rút ngắn so với xe mới, đặc biệt nếu xe thường xuyên di chuyển trong điều kiện bụi bẩn hoặc đô thị đông đúc.

Kim phun, họng hút, bu-gi... trên xe cũ là những chi tiết cần được vệ sinh định kỳ nhằm đảm bảo xe vận hành êm mượt. Ảnh: Hoàng Hiệp

4. Ắc quy

Ắc quy ô tô bị yếu là một trong những nguyên nhân thường gặp khiến xe ô tô đề dai, khó nổ. Trường hợp bị hết điện bất thình lình sẽ phải kích, câu điện rất bất tiện, nhất là trong những chuyến đi dài dịp cuối năm.

Việc ắc quy yếu điện có thể là do các đầu cực bị mòn, dẫn đến kết nối kém hoặc ắc-quy đã quá "già". Các chuyên gia cũng khuyên rằng, để yên tâm, nên thay thế ắc quy định kỳ sau khoảng 2-3 năm sử dụng thay vì đến lúc hết điện mới sửa.

5. Bộ đề, máy phát điện

Máy phát điện đảm nhiệm việc cung cấp điện cho xe trong quá trình vận hành. Nếu bộ phận này hoạt động kém, xe có thể xuất hiện các dấu hiệu như đèn yếu, cảnh báo trên bảng đồng hồ hoặc nhanh hết ắc-quy.

Trước các chuyến đi dài, việc kiểm tra điện áp máy phát là cần thiết để đảm bảo hệ thống điện hoạt động ổn định. Phát hiện sớm giúp tránh tình trạng xe chết máy giữa đường vì sự cố điện.

Nhìn chung, với những chiếc xe phổ thông đã sử dụng nhiều năm, việc bảo dưỡng chọn lọc, tập trung vào các hạng mục thiết yếu sẽ giúp tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo an toàn.

Các chuyên gia khuyến cáo, chủ xe nên duy trì thói quen ghi chép lịch sử bảo dưỡng, thay thế để theo dõi tình trạng xe, tránh tâm lý "để hỏng rồi mới sửa”, bởi khi đó chi phí và rủi ro thường cao hơn rất nhiều.

(Tổng hợp)

Bạn có trải nghiệm gì về những chiếc ô tô của mình? Hãy chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!