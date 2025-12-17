Hiện gia đình tôi gồm hai vợ chồng tôi và 1 con gái nhỏ 4 tuổi đang sử dụng một chiếc KIA Morning đời 2015 làm phương tiện đi lại hằng ngày. Sau nhiều năm sử dụng, chiếc xe vẫn hoạt động ổn định, ít hỏng vặt và cả hai vợ chồng đều đã rất quen tay lái.

Dịp Tết Dương lịch sắp tới, vợ chồng tôi dự định thực hiện chuyến du lịch các tỉnh Tây Bắc bằng chính chiếc ô tô của gia đình. Đây là kế hoạch đã được ấp ủ từ những ngày mới cưới nhưng đến nay mới có cơ hội thực hiện.

Có nên sử dụng xe cỡ nhỏ như KIA Morning để đi đường đèo dốc? Ảnh minh hoạ: NT

Tuy nhiên, khi nghĩ đến hành trình lái xe dài 600-700 km, phải di chuyển qua nhiều cung đường đèo dốc và điều kiện thời tiết khác nhau, tôi không khỏi băn khoăn và lo lắng bởi xe KIA Morning dù đang hoạt động ổn định nhưng là chiếc xe cỡ nhỏ, đã sử dụng hơn 10 năm.

Liệu chiếc xe này có đủ độ bền bỉ, an toàn và “chịu tải” cho một chuyến đi xa cùng gia đình nhỏ. Và tôi có nên tính đến phương án khác là mượn hoặc thuê một chiếc xe đời mới hơn để yên tâm với hành trình?

Rất mong nhận được chia sẻ từ các chuyên gia và người có kinh nghiệm thực tế từng đi đường đèo núi hoặc xuyên Việt bằng xe cỡ nhỏ. Xin cảm ơn!

Độc giả Xuân Quý (Thanh Trì, Hà Nội)

Bạn đọc có ý kiến hoặc trải nghiệm liên quan đến câu chuyện trên, vui lòng để lại bình luận bên dưới hoặc gửi về Báo VietNamNet qua email: otoxemay@vietnamnet.vn. Những nội dung phù hợp sẽ được chọn đăng. Xin cảm ơn!