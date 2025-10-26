Tôi thường dùng lá ổi để nấu nước uống như trà. Xin chuyên gia cho biết ngoài cách này, lá ổi còn có thể được sử dụng theo những cách nào khác để hỗ trợ sức khỏe? (Hồng Vân - Hà Nội).

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Nhiều gia đình trồng cây ổi lấy bóng mát, hái quả ăn. Lá ổi cũng là một vị thuốc dân gian hữu hiệu, đặc biệt với người tiêu hóa yếu, hay đi ngoài, miệng nhiệt, bị viêm nhẹ ngoài da.

Trong Đông y, lá ổi vị chát, tính ấm, quy vào tỳ và đại tràng, có khả năng sáp trường, chỉ tả, khử trùng, tiêu viêm nhẹ, phối hợp khéo léo còn có thể hạ đường huyết và chăm sóc răng miệng.

Sau đây, bạn có thể tham khảo 5 cách dùng lá ổi đã được dân gian kiểm chứng qua nhiều thế hệ.

Lá ổi có nhiều tác dụng cho sức khỏe. Ảnh: D.Nguyên.

1. Lá ổi sắc uống hỗ trợ tiêu chảy, đi ngoài phân sống

Người bụng yếu, ăn đồ lạ vào là đau bụng, đi ngoài phân lỏng nên có sẵn nắm lá ổi trong nhà.

Cách làm: Lá ổi non hoặc bánh tẻ khoảng 10-15 lá, rửa sạch, đun với 500ml nước, sắc còn 250ml, chia 2 lần uống trong ngày.

Nếu bụng lạnh, có thể thêm lát gừng tươi.

Lá ổi có tính chát giúp “thu liễm” lại đường ruột đang bị kích thích, giảm co bóp quá mức, giảm số lần đi ngoài, làm săn ruột.

Nên dùng 2-3 ngày, không lạm dụng quá dài vì dễ gây táo bón.

2. Trà lá ổi hỗ trợ điều hòa đường huyết

Lá ổi còn được nghiên cứu hiện đại cho thấy có khả năng ức chế enzyme hấp thu đường, tăng độ nhạy insulin, phù hợp hỗ trợ người có đường huyết cao nhẹ.

Cách làm: Lá ổi non phơi khô, sao vàng, hãm với nước sôi như trà. Uống sau bữa ăn 30-60 phút, ngày 1-2 lần. Bạn lưu ý lá ổi không thay thế thuốc hạ đường huyết, chỉ nên dùng phối hợp.

3. Lá ổi súc miệng, giảm hôi miệng, nhiệt miệng, viêm lợi nhẹ

Mỗi sáng sớm dùng nước sắc lá ổi để súc miệng rất tốt. Tinh chất trong lá có tác dụng kháng khuẩn, khử mùi, làm se vùng nướu tổn thương.

Cách làm: Lá ổi non 1 nắm, rửa sạch, đun nước đặc. Để nguội, súc miệng 2-3 lần/ngày, kết hợp giữ vệ sinh răng miệng đúng cách.

Rất hữu ích với người hay bị nhiệt miệng, chảy máu chân răng, miệng có mùi khó chịu.

4. Lá ổi giã đắp hỗ trợ mụn sưng, ngứa da, mề đay nhẹ

Với người da nhạy cảm, hay nổi mụn viêm hoặc dị ứng nhẹ, lá ổi cũng là vị thuốc an toàn.

Cách làm: Lá ổi rửa sạch, giã nát, đắp trực tiếp lên vùng mụn hoặc chỗ ngứa đỏ. Hoặc nấu nước tắm với lá ổi và tía tô, kinh giới nếu có. Lá ổi có tác dụng sát khuẩn, làm dịu, giảm ngứa nhẹ, phù hợp với cơ địa dễ kích ứng, đặc biệt ở trẻ nhỏ hoặc người dễ dị ứng.

5. Nhai lá ổi non giảm ho khan, khản tiếng, đau họng nhẹ

Khi thay đổi thời tiết, cổ họng khô rát bạn có thể hái vài lá ổi non, rửa sạch, nhai với chút muối, ngậm trong miệng 5-10 phút rồi nuốt dần nước.

Cách này làm dịu vùng hầu họng, sát khuẩn nhẹ, giảm khô khan và đau rát hoặc hay viêm họng nhẹ do thời tiết.

Lá ổi có tác dụng với sức khỏe nhưng bạn cần lưu ý khi dùng:

- Không dùng cho người đang sốt cao, táo bón nặng, loét dạ dày.

- Không dùng kéo dài liên tục nếu thể trạng nhiệt, táo, miệng khô.

