Tác dụng của quả lựu

Theo bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ - giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Trường Đai học Y Dược TPHCM, quả lựu là một dược liệu trong kho tàng thuốc nam phong phú. Loại quả này không chỉ giúp cải thiện tình trạng thiếu máu mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Theo y học cổ truyền, lựu quy vào kinh vị và đại tràng. Lựu chua sinh tân chỉ khát giúp tăng cường dịch cơ thể, giải khát hiệu quả, sáp trường, chỉ huyết làm săn niêm mạc ruột, cầm máu, hỗ trợ điều trị các bệnh như tiêu chảy (hoạt tả), kiết lỵ lâu ngày, xuất huyết, băng lậu, khí hư, đới hạ.

Lựu ngọt ngoài tác dụng sinh tân chỉ khát và trị kiết lỵ, còn có khả năng sát trùng, hỗ trợ giảm đau bụng do ký sinh trùng.

Tác dụng của quả lựu với sức khỏe rất nhiều. Ảnh: D. Nguyên.

Bác sĩ Vũ cho biết, lựu chứa nhiều chất dinh dưỡng quý. Trong 100g lựu ăn được chứa 0,7mg sắt, cùng các dưỡng chất như đồng, kali, chất xơ và nhiều loại vitamin. Lựu được xem là “siêu thực phẩm” hỗ trợ thiếu máu, tăng tạo hồng cầu, nâng cao lượng haemoglobin trong máu.

Loại quả này còn tăng cường miễn dịch với hàm lượng vitamin C cao giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus, đặc biệt hữu ích trong thai kỳ. Chất chống oxy hóa trong lựu giúp da sáng mịn, ngăn ngừa khô da, mụn và thúc đẩy tái tạo tế bào. Hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đường, ung thư, tim mạch, và các vấn đề về tiêu hóa, viêm nhiễm.

Khi ăn quả lựu, các chất punicic ngăn ngừa quá trình hình thành và tiến triển của một số bệnh lý về tim mạch, giúp giảm triglyceride và tăng triglyceride-HD.

Các chất chống oxy hóa trong lựu có thể giúp cải thiện trí nhớ và ngăn chặn được sự tiến triển của bệnh Alzheimer. Bà bầu cũng có thể bổ sung lựu trong chế độ ăn mỗi ngày để bảo vệ thần kinh của thai nhi.

Đây là món quả tốt cho trẻ em giúp đáp ứng nhu cầu chất xơ, vitamin, kali, đồng thời hỗ trợ sức khỏe răng miệng và loại bỏ giun đường ruột.

Trẻ em khó tiêu, nhiễm ký sinh trùng ép nước hạt lựu, thêm đường và nước cho trẻ uống. Phương pháp này an toàn hơn dùng vỏ rễ lựu.

Nấu canh với hạt lựu tươi, giúp thanh nhiệt, giảm đau đầu ở phụ nữ và hỗ trợ tiêu hóa ở trẻ. Đây là món giải nhiệt, giảm mồ hôi mùa hè.

Lưu ý khi sử dụng

Thứ nhất, lựu có thể tương tác với một số loại thuốc điều trị tăng huyết áp. Người dùng cần thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Dù lựu mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng quá mức có thể gây tác dụng không mong muốn, đặc biệt với những người có cơ địa nhạy cảm.

Thứ hai, không nên nuốt hạt lựu mà cần nhai kỹ trước khi nuốt để tránh tình trạng tắc ruột nếu ăn quá nhiều hạt trong một lúc. Trẻ em thì không nên ăn hạt lựu vì dễ bị hóc, vô cùng nguy hiểm.

Thứ ba, những trường hợp không nên ăn lựu là người đang bị táo bón nặng, gặp các vấn đề về răng miệng, cơ thể nóng trong.

