Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ổi có lượng calo thấp nhưng mật độ dinh dưỡng cao, đặc biệt chứa nhiều vitamin C - cao hơn cả cam hay chanh. Vitamin C giúp hình thành collagen, tăng sức đề kháng, làm đẹp da và cải thiện miễn dịch, nên ổi được mệnh danh là “vua của vitamin C”. Loại quả này còn cung cấp chất xơ, kali và nhiều chất chống oxy hóa giúp cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, chuyên gia Trình Hàm Vũ (Trung Quốc) khuyến cáo rằng, dù ổi được xếp vào nhóm trái cây ít đường, người ăn vẫn cần kiểm soát lượng tiêu thụ một cách hợp lý. Nhiều người có xu hướng nghĩ rằng trái cây ít đường có thể ăn thoải mái mà không gây hại nhưng thực tế không phải vậy. Việc ăn nhiều, dù là ổi hay bất kỳ loại trái cây nào khác, đều có thể khiến cơ thể nạp vào quá mức đường tự nhiên, làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho gan, đồng thời gây mất cân bằng dinh dưỡng.

Ăn đúng lượng không chỉ giúp duy trì sức khỏe ổn định mà còn đảm bảo cơ thể hấp thu tốt các dưỡng chất cần thiết, đặc biệt là vitamin C và chất xơ - hai thành phần quan trọng tăng sức đề kháng, làm đẹp da và hỗ trợ tiêu hóa.

Trái ổi dài, vỏ sáng, hơi nhăn thường ngon hơn. Ảnh: TVBS

Bên cạnh đó, chuyên gia Vương Chứng Vĩ lưu ý, những người có bệnh thận hoặc hệ tiêu hóa yếu cần cẩn trọng khi ăn ổi. Theo TVBS, ổi chứa nhiều kali và chất xơ trong hạt, có thể gây gánh nặng cho thận hoặc làm đầy bụng, khó tiêu nếu ăn quá đà. Người bị bệnh thận nên giới hạn lượng ổi hằng ngày còn người có dạ dày yếu nên loại bỏ hạt trước khi ăn để giảm áp lực cho hệ tiêu hóa.

Cách chọn ổi ngon

Theo một chủ sạp trái cây lâu năm ở khu Song Liên (Đài Loan, Trung Quốc), để chọn được quả ổi ngọt, giòn và nhiều thịt, người tiêu dùng chỉ cần nhớ “ba chữ vàng”: Dài, Sáng, Nhăn.

Thứ nhất, nhìn hình dáng - “Dài” là thịt nhiều: Ổi càng dài thì phần thịt càng dày trong khi ổi tròn thường có nhiều hạt. Nếu thích ổi chắc, giòn, người mua nên chọn quả có dáng thuôn dài thay vì tròn đều.

Thứ hai, quan sát màu sắc - “Sáng” là ngọt hơn: Ổi ngon thường có màu xanh nhạt, sáng, biểu hiện của độ chín vừa phải và vị ngọt tự nhiên. Những quả có màu xanh đậm thường còn non, dễ bị chát hoặc nhạt.

Thứ ba, sờ vỏ ngoài - “Nhăn” là ngon: Nhiều người cho rằng ổi vỏ nhăn là xấu, nhưng theo kinh nghiệm của người bán, chính những quả có vỏ hơi sần sùi, không phẳng mịn mới giòn và đậm vị hơn. Dù hình thức kém đẹp song chất lượng thịt bên trong lại vượt trội so với loại vỏ láng bóng.