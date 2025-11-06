Ăn ổi (kể cả vỏ, sau khi rửa sạch) tăng lượng chất xơ hấp thụ và kéo dài cảm giác no sau bữa ăn, từ đó giảm xu hướng ăn vặt không lành mạnh.

Ổi, thường được gọi là “loại trái cây thân thiện với người tiểu đường”, rất giàu chất xơ, vitamin C, chất chống oxy hóa và có chỉ số đường huyết thấp, là lựa chọn lý tưởng để duy trì mức đường huyết ổn định. Dù vậy, nhiều người băn khoăn ổi ruột hồng (lòng đào) hay ruột trắng tốt hơn.

Cả hai đều tốt nhưng có điểm khác nhau

Theo bác sĩ Edwina Raj, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Aster CMI (Ấn Độ), cả ổi ruột hồng và trắng đều lành mạnh.

Ổi ruột hồng tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Ảnh: Amafruits

“Ổi ruột hồng giàu chất chống oxy hóa như lycopene, bảo vệ tim và giảm nguy cơ ung thư. Loại này cũng chứa nhiều vitamin A hơn, tạo nên màu hồng đặc trưng của quả. Trong khi đó, ổi ruột trắng lại có nhiều vitamin C và chất xơ hơn, tăng cường miễn dịch và cải thiện tiêu hóa”, bà Raj cho biết.

Bác sĩ Rashi Agrawal, chuyên khoa Nội tiết tại Bệnh viện Kokilaben Dhirubhai Ambani (Ấn Độ), nói với Indian Express rằng cả hai loại ổi đều có lợi ích dinh dưỡng và chuyển hóa đáng kể, dù có đôi chút khác biệt trong thành phần dưỡng chất. Dưới đây là chi tiết tác dụng của từng loại:

Ổi ruột trắng

Ổi ruột trắng (đặc biệt là phần gần vỏ và hạt) chứa nhiều chất xơ, góp phần làm chậm quá trình hấp thu glucose, tăng cảm giác no và hỗ trợ tiêu hóa. Chất xơ cũng giúp điều hòa nhu động ruột và giảm cholesterol xấu (LDL) - điều rất quan trọng với người mắc tiểu đường hoặc hội chứng chuyển hóa.

Ổi ruột hồng

Ổi ruột hồng có màu đặc trưng nhờ lycopene, một loại carotenoid có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi căng thẳng oxy hóa, bệnh tim mạch và một số loại ung thư. Sự kết hợp giữa lycopene và vitamin C trung hòa các gốc tự do gây tổn thương tuyến tụy và mạch máu, hỗ trợ chức năng insulin và sức khỏe tim mạch. Phần ruột hồng cũng ngọt hơn một chút, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến đường huyết nhờ tác dụng cân bằng của chất xơ.

Từ góc nhìn nội tiết học, bác sĩ Agrawal cho biết việc ăn cả hai loại ruột hồng và trắng sẽ kết hợp tối ưu giữa chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Điều này giúp cân bằng chuyển hóa, giảm tăng đường huyết sau ăn và bảo vệ tế bào hiệu quả hơn.

Bác sĩ Raj khuyến nghị người mắc bệnh tiểu đường nên ăn 1-2 quả ổi mỗi ngày như một bữa ăn nhẹ, ăn trái tươi và không thêm đường. Kết hợp ổi trong chế độ ăn cân bằng với rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein sẽ giúp kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả.