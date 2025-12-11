Cây Lộc vừng, tên khoa học Barringtonia acutangula, là một trong những cây cảnh quý giá, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam và phương Đông.

Theo quan niệm phong thủy, trồng một cây Lộc vừng trong sân vườn được ví như “chôn vàng trong sân”. Cây càng sinh trưởng tốt càng được cho là mang lại tài lộc, thịnh vượng cho gia chủ.

Đặc điểm của Lộc vừng

Cây Lộc vừng là cây thân gỗ, khi trưởng thành có thể cao từ 8-12m, một số cây cổ thụ thậm chí vượt 15m tùy điều kiện đất và khí hậu.

Thân cây màu nâu nhạt hoặc nâu đỏ, cành non xanh hoặc nâu nhạt, tán xòe rộng, rũ nhẹ tạo dáng mềm mại, uyển chuyển.

Lá cây hình bầu dục hoặc thuôn dài, mặt lá bóng, mép nguyên, đầu lá hơi nhọn; lá non có màu đỏ tía hoặc đỏ hồng trước khi chuyển sang xanh, mang giá trị thẩm mỹ quanh năm.

Cây Lộc vừng trưởng thành với tán rộng, hoa đỏ rực rỡ rủ xuống mềm mại. Ảnh: Baidu

Điểm nhấn đặc biệt của cây Lộc vừng là hoa. Hoa mọc thành chùm dài 30-60cm, rủ xuống mềm mại với những sợi nhị dài, sắc đỏ rực hoặc trắng ngả hồng tùy giống.

Lộc vừng hoa đỏ nổi bật hơn cả, được trồng phổ biến nhờ vẻ đẹp rực rỡ và hương thơm dịu nhẹ, thường nở vào ban đêm hoặc sáng sớm, tạo nên thảm hoa đầy mê hoặc.

Khi hoa tàn, cây kết trái hình cầu hoặc bầu dục, bên trong chứa hạt lớn, được sử dụng trong dân gian để hỗ trợ tiêu hóa hoặc các vấn đề về da.

Lá non của cây Lộc vừng được người dân một số vùng dùng trong ẩm thực dân dã: ăn kèm cuốn bánh tráng, nem, hoặc luộc chấm mắm, tạo hương vị đặc trưng, hơi chát dịu. Các bộ phận khác như rễ, vỏ, hạt cũng được dùng trong y học truyền thống để giảm viêm, hạ sốt, hỗ trợ tiêu hóa và làm mát cơ thể.

Ý nghĩa phong thủy

Trong văn hóa phong thủy, Lộc vừng thường được xếp cùng cây sung và cây vạn tuế trong bộ ba Phúc - Lộc - Thọ hoặc nằm trong bộ tứ Sanh - Sung - Tùng - Lộc, tượng trưng cho năng lượng cát tường, may mắn.

Người mệnh Mộc khi trồng Lộc vừng sẽ được tăng sinh khí, mở rộng công danh, sự nghiệp thuận lợi; người mệnh Hỏa được hỗ trợ vượng khí, thu hút tài lộc và may mắn trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày.

Vị trí trồng cây cũng quyết định hiệu quả phong thủy. Lộc vừng phát huy năng lượng tốt nhất khi đặt trước sân, gần hồ nước hoặc hiên thoáng, nơi có gió nhẹ và ánh sáng vừa phải.

Theo phong thủy, Lộc vừng tượng trưng cho tài lộc, may mắn và thịnh vượng. Ảnh: Baidu

Trồng cây bên trái ngôi nhà (tả Thanh Long) sẽ giúp cân bằng vượng khí, tạo cảm giác hài hòa. Trong không gian kinh doanh, đặt Lộc vừng gần lối vào giúp thu hút khách, tăng vận may và tài lộc.

Tuy nhiên, cần tránh trồng sát cửa chính nếu cây quá lớn, để không che sáng hoặc cản dòng khí lưu thông, đảm bảo năng lượng cát tường lan tỏa tối đa.

Cách trồng và chăm sóc để cây luôn tươi tốt

Bạn có thể mua cây giống hoặc tự nhân giống bằng cách giâm cành, chiết cành. Lộc vừng phát triển chậm, từ lúc nhân giống đến khi cây ổn định, có dáng đẹp cơ bản thường mất khoảng 3-5 năm.

Lộc vừng là cây ưa sáng mạnh, nên đặt ở nơi có ánh nắng trực tiếp để cây sinh trưởng tốt và ra hoa đều. Về đất trồng, loại đất pha mùn, giàu dinh dưỡng, vừa giữ ẩm vừa thoát nước tốt là lý tưởng để bộ rễ phát triển khỏe mạnh.

Trong quá trình chăm sóc, cần giữ đất luôn ẩm, đặc biệt với cây non hoặc trong mùa sinh trưởng, tránh ngập úng. Việc cắt tỉa định kỳ, loại bỏ cành già và cành khô giúp cây ra tán mới, giữ dáng đẹp và cân đối.

Đối với cây trồng chậu hoặc bonsai, khi cây lớn cần thay chậu rộng hơn, kết hợp đất giàu mùn để bộ rễ có không gian phát triển, đảm bảo cây luôn xanh tươi và khỏe mạnh.

Cây còn được ưa chuộng dưới dạng bonsai, mang lại vẻ đẹp tinh tế và sang trọng. Bonsai Lộc vừng mini thích hợp để trang trí phòng khách, bàn làm việc, vừa thu hút vượng khí vừa nâng cao giá trị thẩm mỹ cho không gian sống.

Theo Baidu