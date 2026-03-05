Ông T.V.H (61 tuổi) vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng ung thư hốc mũi tái phát, diễn tiến nặng. Trước đó một năm, ông H. đã được phẫu thuật u ác tính mũi xoang kết hợp hóa - xạ trị. Tuy nhiên, do đặc thù bệnh lý, khối u tiếp tục tiến triển nhanh, tái phát và xâm lấn rộng.

Theo BSCKII Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, lần tái phát này u phát triển thành khối lớn vùng mặt trái, xuyên da, lan toàn bộ nhãn cầu trái, phá hủy xương hàm trên, xâm nhập khẩu cái và ăn sâu vào não. Bệnh nhân đau nhức dữ dội, cơn đau lan lên đầu nên không thể ăn ngủ, thể trạng và tinh thần suy kiệt nghiêm trọng.

Trước tình trạng đặc biệt phức tạp của bệnh nhân, Khoa Tai Mũi Họng đã hội chẩn cùng các chuyên khoa Ngoại Thần kinh, Mắt, Tạo hình - Thẩm mỹ, Chẩn đoán hình ảnh, Giải phẫu bệnh và Trung tâm Ung bướu; đồng thời phối hợp liên viện với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM. Sau khi đánh giá kỹ lưỡng mức độ xâm lấn vào mắt, não, khẩu cái và xương hàm của người bệnh, các ê-kíp thống nhất vẫn còn khả năng can thiệp nếu chuẩn bị chặt chẽ và phối hợp đồng bộ.

Ê-kíp mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Ca mổ kéo dài 10 giờ với sự tham gia của 5 chuyên khoa. Ê-kíp Tai Mũi Họng Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM lấy trọn khối u ở xương hàm trên trái và khẩu cái nặng gần 800g. Khoa Mắt tiến hành lấy toàn bộ nhãn cầu trái do đã bị xâm lấn hoàn toàn. Sau đó, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh mở sọ lấy phần u xâm lấn não. Các bác sĩ cho rằng đây là ca bệnh đặc biệt "chưa từng có trong tiền lệ".

Sau cắt bỏ diện rộng, bệnh nhân đối diện khuyết hổng lớn vùng mặt. Ê-kíp Tạo hình - Thẩm mỹ thực hiện vi phẫu chuyển vạt tự do từ chân để tái tạo cấu trúc giải phẫu, đồng thời đảm bảo ba mục tiêu: che phủ hốc mắt, tái lập vách ngăn mũi - xoang để bảo tồn đường thở và tái tạo khẩu cái, ngăn cách khoang miệng với khoang mũi.

Trong mổ, ông H. được truyền 4 đơn vị máu, kiểm soát huyết động chặt chẽ và tỉnh ngay sau phẫu thuật. Sau hai tuần điều trị tích cực, người bệnh xuất viện trong tình trạng ổn định. Tái khám ngày 3/3, ông đi lại được, tự thở bằng mũi, nói rõ, ăn uống bình thường, các vạt da sống tốt, liền thương đẹp; đặc biệt, những cơn đau dữ dội trước đó đã chấm dứt.

Theo bác sĩ Dũng, ung thư hốc mũi giai đoạn muộn xâm lấn rộng thường chỉ điều trị giảm nhẹ vì khó phẫu thuật triệt để. Trường hợp có thể can thiệp thành công như trên rất hiếm. Việc huy động đồng thời nhiều chuyên khoa trong một ca mổ giúp tận dụng “thời gian vàng”, rút ngắn điều trị, giảm chi phí, hạn chế biến chứng và tối ưu khả năng phục hồi cho người bệnh.

